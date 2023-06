Motivul pentru care Babi Minune a fost reținut de poliție: „Cred că toți am fi luat-o razna dacă...

În urmă cu câteva zile, showbiz-ul românesc a fost surprins de vestea reținerii lui Babi Minune pentru 24 de ore. Echipa de reporteri de la a reușit să ia un interviu cu artistul și să descopere adevăratul motiv al conflictului. Aceștia au investigat și au dezvăluit identitatea bărbatului care a depus plângerea împotriva manelistului.

Babi Minune: Gelozia a declanșat un conflict devastator

că bărbatul cu care a avut un conflict era un prieten apropiat al său. Cu toate acestea, el susține că acest prieten ar fi avut intenția de a atenta la partenera sa. Cu privire la imaginile apărute în presă, artistul a afirmat că nu a avut nicio intenție de a fura telefonul persoanei respective, ci dimpotrivă, a dorit să aducă dovezi în sprijinul acuzațiilor pe care i le-a adus. Conform lui Babi Minune, întreaga situație s-a desfășurat din cauza geloziei.

„A fost o prostie felul în care s-au interpretat lucrurile. Îmi permit să-mi fac un magazin de telefoane, nu aveam de ce să îi fur telefonul. Nu ar trebui să se interpreteze ca tâlhărie, a fost vorba despre o nelămurire. Băiatul pe care l-ați văzut în imagini mi-a fost prieten, stă cu mine pe scară, sora mea are mutație la el. A fost vorba despre gelozie! El i-a scris partenerei mele, eu când am văzut mesajul, am luat foc. L-am lovit cu cotul din cauza mesajului pe care l-am văzut. Cred că toți am fi luat-o razna dacă un prieten s-ar dat la iubitele noastre. Nu am vrut să fug cu telefonul lui, el nu era atent la discuție și mă mințea în continuare, am vrut să mă asigur, să văd cu ochii mei. Am văzut mesajul și de aceea l-am lovit”, a declarat Babi Minune pentru Spynews.ro.

Babi Minune luptă pentru nevinovăția sa

Cântărețul povestește că cele 24 de ore petrecute în arest au fost extrem de dificile și își exprimă recunoștința față de Dumnezeu pentru faptul că nu a avut probleme de sănătate în acea perioadă. Babi adaugă că, în , nu avea habar ce se întâmplă cu el, deoarece nu fusese niciodată în situația de a fi la poliție sau la Parchet în trecut.

„Eu sunt artist, nu sunt bătăuși! Nu am apărut în viața mea la poliție, mai ales într-un Parchet. Când am ajuns acolo, nu știam ce se întâmplă cu mine. În cele 24 de ore petrecute în arest mi s-a luat aerul, aveam ocazia să mi se întâmple, Doamne Ferește și altele mai mari. Nu am fost niciodată pus în postura aceasta și nu am crezut vreodată că se va ajunge în acest hal. Dacă era adevărat că l-am tâlhărit, eram arestat preventiv, după ce am fost reținut”, a mai declarat artistul.

Babi Minune se află în prezent sub supraveghere judiciară, luptând pentru a-și demonstra nevinovăția în acest dosar. Cu toate acestea, el își dorește să revină în industria muzicală după o perioadă de pauză. În plus, artistul colaborează cu sora sa, Petruța, la proiecte muzicale comune, întruchipând astfel dorința frumoasei blondine de a urma în pașii celebrului său frate mai mare.