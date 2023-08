Motivul pentru care Cătălin Moroșanu nu vrea să mai apară în show-uri de televiziune: „Nu vreau să mai trec prin momentele respective”

Deși în trecut a apărut în mai multe show-uri de televiziune, atât la Antena 1, cât și la PRO TV, acum, fostul luptător nu mai acceptă astfel de provocări. Într-un interviu pentru , acesta a dezvăluit care sunt motivele deciziei, scrie .

Cătălin Moroșanu: „Dacă apari în fiecare zi, la fiecare emisiune, se satură lumea de tine

Cătălin Moroșanu a participat la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, la PRO TV, show pe care l-a și câștigat. Ulterior, el a participat și la „Asia Express”, la Antena 1, alături de fratele lui, iar apoi a revenit la PRO TV, la „Survivor”. Acum, Moroșanu a recunoscut că aceste experiențe nu au fost ușoare și că nu mai are de gând să accepte alte show-uri, concentrează la afacerile lui.

„Nu mai vreau să aud de Survivor, de nebunii de genul acesta! Multă lume mă întreabă: «Te mai duci?». Știți cum este chestia? Și în aceste emisiuni, ai nevoie de o pauză de imagine! Dacă apari în fiecare zi, la fiecare emisiune, se satură lumea de tine! E foarte importantă chestia asta, lumea nu înțelege! Mai răruț, că este mai drăguț!

Dar una peste alta, au fost niște emisiuni foarte grele pentru mine și nu vreau să mai trec prin momentele respective, mai ales pentru că acum am și două academii de arte marțiale, am și o promoție, sunt în business! Mi-e cam greu să las totul și să stau 3 luni și jumătate, 4 luni, cât am stat ultima oară în Survivor! E foarte greu!”, a spus Cătălin pentru ,