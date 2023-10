Motivul pentru care Cristi Brancu și Teo Trandafir nu și-au vorbit timp de două decenii. Ce s-a întâmplat între cei doi oameni de televiziune: „Era, practic, imposibil să mergem înainte”

Chiar dacă în prezent Cristi Brancu și Teo Trandafir au o relație bună, puțini sunt cei care știu că timp de două decenii .

Se pare că cei doi prezentatori au început cu stângul în urma unei neînțelegeri. Mai mult decât atât, nu doar conflictul care a determinat tăcerea i-a făcut să fie distanți, ci și cu faptul că lucrau la posturi concurente.

De ce Cristi Brancu și Teo Trandafir nu și-au vorbit 20 de ani

Teo Trandafir și Cristi Brancu sunt doi dintre cei mai apreciați oameni de televiziune de la noi din țară. Cu toate că nu au avut o relație apropiată, în cadrul unui interviu moderatorul TVa susținut despre vedeta de la Kanal D că este o persoană care aduce valoare domeniului mediatic.

„Eu o admir pe Teo pentru tot ce a făcut. Acuma, cred că ea este în continuare arondată acolo. Altfel, mi-ar face mare plăcere să ne mai întâlnim și să facem emisiuni împreună. În momentul în care eu am apărut la Prima și am fost, cumva, pe același tronson orar era imposibil și din punctul postului Kanal D și al Primei TV să continuăm.

Eu o iubesc în continuare pe Teo. Sunt convins că un om de valoarea ei trebuie întotdeauna să fie la TV. Ar merita să fie în continuare, sub o formă sau alta, într-un format sau altul, Teo este un om cu un foarte mare potențial. E de o calitate extraordinară, deci trebuie să fie acolo!”, a dezvăluit Cristi Brancu, potrivit .

Cât despre conflictul care a determinat tăcerea între cei doi, totul ar fi pornit de la un material apărut în revista condusă de Cristi Brancu.

„Relația cu Teo a început prost. A scris cineva de la revista VIP ceva în neregulă despre ea… Apoi a continuat deplorabil. Nu am vorbit 20 de ani. Acum evoluează minunat. O dată ce ne-am întâlnit, am descoperit că avem aceleași repere și gânduri. A fost o mare plăcere să colaborăm. În clipa în care am devenit concurenți, era, practic, imposibil să mergem înainte. Am mai vorbit, mai rar. Ne-am transmis gânduri frumoase. Cred că Teo este un reper în lumea televiziunii și e un profesionist căruia trebuie să-i găsești locul, că e păcat să o pierzi!”, a mai spus omul de televiziune.