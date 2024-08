Motivul pentru care Liviu Vârciu nu se implică în afacerea iubitei sale, Anda Călin: „Nu mă implic absolut deloc”

Liviu Vârciu și Anda Călin formează unul dintre cele mai frumoase și îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Cu toate acestea, prezentatorul de televiziune a dezvăluit că nu se implică absolut deloc în afacerea iubitei sale. Nu de mult, cei doi în Veneția, pentru a aniversa opt ani de relație.

Liviu Vârciu: „Nu mă implic, nu mă bag, ea știe mai bine”

se înțeleg de minune, însă când vine vorba de job și afaceri se pare că sunt separați, întrucât prezentatorul nu vrea să se implice în afacerea iubitei sale, care și-a deschis o grădiniță. În trecut, Anda a lucrat în contabilitate și în televiziune, însă acum se concentrează pe afacerea ei.

„Ea cu grădinița ei, eu cu filmările mele. Nu mă implic, nu mă bag, ea știe mai bine decât mine. Dacă a stat cu copiii încontinuu a luat dragostea asta de copii, nu știu cum a luat-o. Nu mă implic, absolut deloc. Doar poate în promovare dacă îmi cere ajutorul, dar în rest nu”, a declarat Liviu Vârciu.

Prezentatorul a mai mărturisit că Anda este cea care se ocupă de vacanțele pe care le au și, cu toate acestea, uneori programul lor este diferit și nu pot să se bucure de prea mult timp împreună.

„Ea tot face programul pentru vacanțe, tot pune date, dar, din păcate, nu ne pupăm pe date. Eu mai am niște evenimente, mai am niște obligații în weekenduri. Ea deschide acum o grădiniță, săptămâna viitoare, o școală de vară, și nu poate ea când pot eu și tot așa. Dar am promis că vreau să văd și eu Veneția, că nu am văzut-o. Sunt omul apei, zodia Pești”, a mai spus Liviu Vârciu, potrivit .