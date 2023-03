Natașa Raab este de negăsit. Actrița a fost diagnosticată cu Parkinson / Florin Zamfirescu: „Am tot sunat-o, dar nu răspunde”

În urmă cu mai bine de trei ani, actrița Natașa Raab a fost diagnosticată cu boala Parkinson, iar de atunci s-a retras din lumina reflectoarelor.

Coana Chiva, așa cum este cunoscută din reclamele la iaurt, este de negăsit, iar colegul și prietenul ei Florin Zamfirescu este îngrijorat. Actorul a încercat să o contacteze, dar nu a reușit să vorbească cu îndrăgita actriță.

Actrița Natașa Raab este de negăsit

Natașa Raab, în vârstă de 69 de ani, este considerată una dintre cele mai îndrăgite actrițe de la noi din țară. A jucat în numeroase seriale românești, dar mulți români o cunosc din reclama la iaurt în care o interpretează pe Coana Chiva.

În ultimele luni, prietenii și colegii de breaslă nu au mai vorbit cu actrița, iar aceștia sunt îngrijorați pentru ea. Printre cei care s-au acesteia se numără actorul Florin Zamfirescu. Acesta a declarat că nu reușește să o contacteze pe Natașa Raab.

„Am tot sunat-o, de câteva ori, să vorbim, să aflu ce e cu ea. Dar nu răspunde nimeni la acest număr, este închis. Acum un an, de ziua mea, pe 12 aprilie, m-a sunat, ca să-mi ureze „La mulți ani!’. Dar vorbea atât de greu, încât nici nu prea am înțeles ce spune. De atunci, să știți că eu am tot sunat-o, ca să vorbim. Ca să aflu ce e cu ea, dar nu răspunde nimeni la acest număr de telefon, este închis. N-a murit, că am fi auzit. După moartea soțului ei, Natașa s-a nenorocit, s-a îmbolnăvit, îmi pare tare rău de ea!”, a declarat Florin Zamfirescu, potrivit .

Actrița Natașa Raab se retrăsese la casa de la țară

În urmă cu câteva luni, femeia care o îngrija pe îndrăgita actriță a declarat că acesta s-a retras la casa ei de la țară. Acum, vecinii săi susțin că nu au văzut-o și nu mai știu nimic despre Natașa Raab.

„Lumea vorbește, pe aici, prin Craiova, că a rămas la țară, undeva, la Băilești. La aer curat, în căsuța femeii care o îngrijește de câțiva ani. A luat-o de aici, din apartamentul de bloc, pentru a putea să o supravegheze nonstop, împreună cu soțul ei. Dar ar trebui să îi lase telefonul deschis, ca să nu mai fim îngrijorați. Chiar dacă nu mai poate vorbi, am afla totuși și noi de la cei care o îngrijesc cum se mai simte. Am putea să îi trimitem și noi un gând bun. Contează enorm când ești bolnav. Ultima oară când am văzut-o, acum vreo doi ani, se sprijinea în două bastoane, mi-a zis că nu se simte bine”, a declarat un vecin de-al actriței.

Prietena de suflet a Natașei Raab declara anul trecut, de ziua de naștere a actriței, că are grijă de ea, după ce a fost diagnosticată cu Parkinson. Aceasta declara că pentru că mulți colegi de breaslă au uitat-o.

„Natașa este cu noi, la căsuța noastră de la țară, la aer curat. O serbăm cu tort, pui la cuptor, turtițe calde și cu ardei copți. Boala stagnează. Vorbește foarte greu, iar cu mersul nu se mai descurcă deloc. Cu tratamente, am tot sperat. Dar nici neurologii nu știu, ridică din umeri, nu mai speră. De fapt, acum toți medicii ridică din umeri, oriunde te-ai duce. Mai bine mori decât să ajungi prin spitale.Dintre marii artiști nu a sunat-o mai nimeni, doar câțiva prieteni. Cei de vârsta dânsei poate că au și ei problemele lor, iar cei tineri nu o mai cunosc”, a declarat Viki, prietena actriței.