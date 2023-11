Neînțelegeri între fostele aliate Jasmine, Aza și Andreea, la ,,Bravo, ai stil!'': ,,Cât de egocentristă și narcisistă e''

Jasmine a fost acuzată de către colegele ei, Andreea și Aza că și-ar dori să întemeieze alianțe. Însă Jasmine a negat totul, susținând că cele vor doar să întoarcă lucrurile împotriva ei.

De la ce au pornit acuzațiile la adresa lui Jasmine

Jasmine a negat acuzațiile colegelor: ,,Eu nu am nevoie de alianțe în competiția asta”. Însă, Andreea a contrazis-o, susținând că Jasmine le-ar fi invitat, sub pretextul unor întâlniri, să elaboreze strategii împreună.

În urma acestor replici, Jasmine e de părere că Andreea este o persoană schimbătoare și că nu este ea însăși în fața camerelor.

Iris a susținut părerea lui Jasmine: ,,Am avut contact cu ea, direct, am colaborat, am fost asociată cu ea și e rău. Aici e vorba de Andreea și de educația ei, și de cum se comportă cu oamenii din jur și cât de egocentristă și narcisistă e. Trăiește în lumea ei și are impresia că i se cuvine tot și e foarte, foarte nerespectuoasă cu oamenii care chiar o ajută”.