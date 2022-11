Neti Sandu, despre relația pe care a avut-o cu mama ei: „E greu să mulțumești o mamă perfectă”

Deși e un subiect sensibil, Neti Sandu a povestit cum s-a înțeles cu regretata ei mamă. Vedeta de la ProTV recunoaște că relația lor nu a fost una perfectă, pentru că, spune ea, e „greu să mulțumești o mamă perfectă”.

Cu toate acestea, prezentatoarea TV are numai cuvinte de laudă la adresa ei, iar moartea celei care i-a dat viață a reprezentat o lovitură grea pentru ea.

Neti Sandu a împlinit 64 de ani

„Sunt mulțumită că sunt sănătoasă, că , tot ce fac este să mă bucur de ei, mi se pare o performanță, un cadou, și pentru că de multe ori compar asta cu alte lucruri. Este o virtute să îmbătrânești, că ați văzut ce ușor se moare, la orice vârstă. Dacă sunt și sănătoasă și fac și ce-mi place, atunci sunt împlinită”, a declarat Neti Sandu, potrivit .

Întrebată care a fost cea mai reușită, dar și cea mai nereușită aniversare a ei, bruneta a răspuns: „Cea mai nereușită a fost în timpul pandemiei, atunci când am fost nevoită să stau în casă de ziua mea. Cea mai reușită a fost când am împlinit 60 de ani. Mi s-a părut nemaipomenit atunci când prietenele mele m-au luat cu mașina, m-au dus la munte, am stat la spa și a fost foarte drăguț. Am fost tare fericită. Anul acesta nu m-am gândit încă ce o să fac, dar sigur o voi face, trebuie ceva improvizat”.

Ce relație a avut Neti Sandu cu mama ei

Neti Sandu a fost întrebată, în cadrul aceluiași interviu, despre relație cu mama ei și dacă este ceva ce nu a apucat sau nu a avut curaj să îi spună de-a lungul vieții ei: „Nu m-am gândit așa, pentru că ea știa foarte bine care era rolul ei, iar eu știam ce am de făcut. . Eu am făcut tot ce am putut în calitatea mea de copil, iar ea s-a depășit pe ea în a face totul. Nu a fost perfectă relația, pentru că e greu să mulțumești o mamă perfectă”, a răspuns bruneta.

„Tata era foarte talentat. Toate calitățile de la el le-am moștenit, și eu, și sora mea. Era foarte emotiv, de aceea nu a putut să se manifeste, să-și pună în valoare calitățile, dar a fost un foarte bun transmițător. De fiecare dată când fac câte ceva, îmi dau seama că de acolo am calitatea asta. Sigur că-i regăsesc și pe mama sau pe bunicii mei în mine”, a povestit vedeta și despre tatăl ei.