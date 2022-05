Neti Sandu – mărturisiri despre începuturile carierei: „Așa a fost castingul meu: prezentat și rămas”

Prezentatoarea rubricii Horoscop de la PRO TV a povestit despre debutul său în televiziune de acum 26 de ani. Schimbarea radicală în carieră s-a produs la 38 de ani. Timp de 18 ani Neti Sandu a fost bibliotecară la un institut de proiectări și arhitectură, la o carieră TV nici nu visa: „Mă gândeam că nu au cum să mă păstreze”

Amintiri din perioada de bibliotecară

Prezentatoarea a mărturisit, într-un interviu, că avea o viață liniștită, dar care i-a adus bogăție spirituală, scrie

„Viața mea era destul de monotonă, să zic așa, pentru că trebuia să respect programul de la 8.00 la 16.30, dar în timpul acesta am făcut și facultatea, am citit foarte mult – era ca și cum urcam un munte și mă îmbogățeam pe măsură ce ajungeam în vârf. Așa mi s-a părut perioada aceea, deși era o perioadă monotonă, profesional vorbind, în timpul acesta acumulările de cunoștințe și studiile pe care le-am făcut m-au îmbogățit. Creșterea de aici am simțit-o, din studiu”

TV-ul a fost o întâmplare frumoasă. Neti Sandu nu a avut nevoie să treacă vreun casting.

„Eu eram cu George Mihăiță, la PRO FM, și cei care m-au chemat mă știau de acolo. Mi s-a spus că s-a format o echipă TV care va intra la un matinal și că mă cheamă domnul Florin Călinescu. Am venit și mi-au zis: „Gata, trebuie să zici horoscopul și atât!. Eu nu am dat probe. Am venit după un an de zile în care ei repetau la perete, iar pe mine m-au chemat cu două săptămâni înainte de a începe emisiunea și au zis: „Gata, asta a fost!. Așa a fost castingul meu: prezentat și rămas”

Vezi această postare pe Instagram

La vârsta de 38 de ani, în carieră, iar pentru asta avut nevoie de curaj.

„Sinceră să fiu, nu am avut curaj de la început. Cei de aici îmi ziceau: „Hai, vino și semnează contractul!, dar mie îmi era frică, pentru că eram în vârstă comparativ cu echipa formată din tineri de 18 ani (eu aveam 38). Mă gândeam că nu au cum să mă păstreze. Îmi era groază să renunț la munca mea, care avea o continuitate, mi s-a părut că e o aventură în necunoscut și am amânat 6 luni până să am curajul să semnez contractul”

Neti Sandu a menționat că nu se gândea la o astfel de meserie, crezând că PRO TV o angajează pentru o perioadă scurtă de timp.

„Mă gândeam doar la vârsta mea, că nu eram antrenată pentru televiziune și că nu puteam concura cu cei care erau foarte tineri”

Vezi această postare pe Instagram

Acum mai bine de 25 de ani, ea a început drumul la matinalul „Ora 7, bună dimineața!”, împreună cu Florin Călinescu. că îi este recunoscătoare pentru timpul lucrat împreună.

„Nu ne-am mai intersectat, dar eu îi port cea mai mare recunoștință, pentru că a fost foarte îngăduitor, să zic așa, cu mine, care nu aveam nicio pregătire. Eu cred că el a apreciat la mine bunăvoința de a face treabă. Eu, la vremea respectivă, deoarece nu apucasem să fac deloc dicție, mi-am adus aminte de cursurile mele de LRC și de scandarea de la latină (am făcut latină și în liceu, și în facultate) și încercam să frazez rostirea și să pun accente după cum îmi aduceam aminte. Asta a fost singura mea metodă de a putea reda ceea ce scriam. Și încercam să scriu ca și cum aș fi vorbit. Probabil că el a apreciat că eram conștiincioasă”