Adriana Bahmuțeanu acuză autoritățile că au fost indiferente la abuzurile suportate de fiii ei: „Recunoaște că este bătut constant”

Adriana Bahmuțeanu acuză autoritățile că n-o ajută să-și recupereze cei doi copii pe care-i are cu Silviu Prigoană decedat în noiembrie. Ea spune că băieții nu vor la ea deoarece de frații vitregi mai mari, Honorius și Silvius. Bahmuțeanu mai acuză că fiii ei, Maximus și pe Eduard, au fost agresați de mai multe ori fizic și verbal de către tatăl lor, iar ea a făcut nenumărate plângeri la DGASPC, dar nu s-a întâmplat nimic.

Adriana Bahmuțeanu, plângeri că fiii ei sunt agresați

Adriana Bahmuțeanu a depus mai multe plângeri la autorități, dar niciuna nu a avut rezultat. Câteva au fost publicate de :

6 septembrie 2023

„Fiul meu, Maximus, este supus abuzului verbal și fizic de către tatăl lui, Silviu Prigoană. Maximus recunoaște că este bătut constant de tatăl său, este jignit, pedepsit de acesta, dar susține că este spre binele lui. În această vacanță de vară, am petrecut mai mult timp împreună, iar fiul meu a povestit, în repetate rânduri, ce se întâmplă în domiciliul tatălui.

Precizez că și fiul cel mic, Eduard Prigoană, a cerut să locuiască cu mine din același motiv și am anunțat autoritățile, de asemenea, am depus ordonanță președințială, dar fiul cel mare, Maximus, dorește să stea, în continuare, cu tatăl său, chiar dacă acesta are un comportament ce lasă mult de dorit. Vă rog să luați măsurile ce se impun!”

19 august 2024

„Vă solicit program de consiliere psihologică și evaluare pentru fiul meu, Maximus, afectat emoțional de relația cu tatăl său. Tatăl i-a promis că îl va trimite la studii în SUA și după șase luni s-a răzgândit. Fiul meu e, vizibil, în depresie, a început să fumeze, am înregistrări în care îmi spune că se va arunca de la etaj. Așa cum v-am precizat și în corespondența anterioară, obținerea unei ordonanțe președințiale durează minimum șase luni, iar în acest timp îmi este teamă pentru situația fiului meu.”

26 august 2024

„Fiul meu, Eduard, este abuzat psihologic și șantajat de către tatăl lui, Silviu Prigoană, care refuză să-i plătească taxa de școlarizare la British School, unde este înmatriculat din 2019. I-a transmis că va plăti taxa doar dacă se întoarce în domiciliul tatălui și va rămâne acolo pe tot parcusul anului.

Fiul meu refuză să se întoarcă, fiindcă îi este teamă de eventualele abuzuri verbale, fizice și psihologice, reclamate și în urmă cu un an, când s-a mutat în domiciliul meu. Există înregistrări audio și video în care fiul meu, Eduard, este jignit de tatăl său.”

Bahmuțeanu: Cei de la DGASPC nu au acționat, pentru că le place banul

Luna trecută, Adriana Bahmuțeanu a vorbit pentru B1 TV despre această situație, acuzându-i pe cei de la Protecția Copilului că nu au acționat pentru că au luat bani de la Prigoană.

„Comportamentul defunctului era unul absolut toxic asupra copiilor, țipa la ei, îi bătea… Era vorba de rele tratamente acolo și nu au acționat de niciun fel, pentru că le place banul, să-și umple buzunarele. Ăsta e adevărul! ”Specialiștii” de la DGASPC nu au niciun fel competență, sunt niște tăntici care au terminat Psihologia acum 1000 de ani, care nu au niciun fel de formări de specialitate, care fac orice și închid ochii doar că li se dă ceva. Că altfel nu-mi explic… Cine-și explică cum de DGASPC până acum nu și-a intrat în atribuții?”, , pentru B1 TV.