Motivul pentru care Victor Cornea a cerut-o în căsătorie pe Andreea Bălan în avion. „A vrut să fie mai aproape de...”

și Victor Cornea formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. Recent, după mai bine de un an și jumătate de când formează un cuplu, cei doi au trecut la pasul următor, după ce Victor a cerut-o în căsătorie pe Andreea. Cererea s-a întâmplat într-un loc mai puțin obișnuit, în avion, în drum spre Laponia. Alături de ei au fost cele mai dragi persoane din viețile lor, mama Andreei, fiicele sale, Ella și Clara, și fiul lui Victor, Luca.

„Sunt extrem de emoționată, sunt fericită, nu mă așteptam la așa ceva. Am crezut că o să fie un zbor normal, cu spiriduși, spre Laponia. La un moment dat am auzit în toată aeronava despre o scrisoare, despre un mesaj pentru Andreea. Am crezut că e vorba de o altă Andreea. Când a zis și de Victor, mi-am dat seama că e vorba despre mine și instant Victor s-a așezat în genunchi în fața mea. Abia atunci mi-am dat seama despre ce e vorba”, a declarat Andreea Bălan, pentru știrile Antena Stars, potrivit .

„A fost cea mai frumoasă cerere în căsătorie”

Într-o declarație pentru presa din Laponia, acolo unde cuplul se află într-o vacanță alături de alte vedete, Andreea Bălan a dezvăluit motivul pentru care Victor a ales ca acest moment unic din viața lor să aibă loc în avion.

„L-am întrebat de ce a făcut așa, în avion, și a făcut-o pentru că el petrece majoritatea timpului în zboruri către turneele de tenis și, totodată, a vrut să fie mai aproape de divinitate. Mi s-a părut extrem de frumos să fie așa cu martori, cu cei 150 de pasageri, 150 de suflete care au vibrat alături de noi. A fost cea mai frumoasă cerere în căsătorie”, a mărturisit Andreea.

După momentul cererii, au mai urmat alte două surprize romantice pentru Andreea, care a primit din partea logodnicului său un impresionant roșii și un tort care să se asorteze cu buchetul, roșu și extrem de rafinat.