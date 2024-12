Cine este iubitul Ancăi Țurcașiu. La ce emisiune a participat bărbatul

a dezvăluit identitatea iubitului ei după ce a încercat, o perioadă mai lungă de timp, să îi păstreze numele în secret. Călin Șerban este bărbatul cu care se iubește artista și este cunoscut pentru sporturile extreme pe care le practică, dar și pentru participarea la competițiile televizate.

Călin Șerban, iubitul Ancăi Țurcașiu

divorțat în urmă cu patru ani, dar acum și-a găsit perechea, pe Călin Șerban, instructor de kitesurfing și aventurier renumit. El a participat la mai multe emisiuni televizate de testare a rezistenței și a limitelor mentale, precum Ninja Warrior și Exatlon. În plus, bărbatul are trei fete mari, conform

Acum, bărbatul participă la emisiunea „Bate palmă” de la Pro TV. El continuă să desfășoare activități de adrenalină prin intermediul cărora a ajuns pe mai multe continente. A făcut kitesurfing pe plaje exotice, a înotat cu delfinii și a făcut sărituri cu parașuta.

„Horia Brenciu mi-a făcut niște surprize minunate. Jur că nu am știut nimic. Am râs și am povestit o grămadă de lucruri. Vă veți amuza cu siguranță. Andreea Samson, Jean Gavril și iubitul meu, Călin Șerban, au fost alături de mine”, a scris Anca Țurcașiu pe rețelele de socializare.

Sunt prieteni de mai bine de 20 de ani

Cei doi au o relație care s-a bazat pe o prietenie de mai bine de 20 de ani. Ei au trecut prin momente similar de viață, amândoi având căsnicie și copii, apoi au divorțat. După separare, s-au regăsit unul în brațelele celuilalt. Aceștia împart aceleași valori și au experiențe comune, ceea ce îi fac să formeze un cuplu foarte bine închegat și puternic.