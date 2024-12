Gina Pistol, singură de Revelion: „Cum să petrec? Ca tot omul”. Ce mărturisiri a făcut despre Smiley

va petrece Revelionul fără .

Vedeta PRO TV-ului a făcut toate pregătirile pentru Crăciun și abia așteaptă momentul în care toată familia se reunește în jurul bradului și deschid cadourile. Dacă planurile pentru Crăciun sunt făcute, se pare că cele pentru Revelion sunt inexistente.

„Este al treilea an, sau al patrulea an, în care rămân singură”

Și în acest an, Smiley are concerte de Revelion, așa că Gina Pistol nu și-a putut face niciun plan special. Smiley se va revanșa la început de an cu o vacanță binemeritată pentru ca Gina să nu fie prea supărată.

„Cum să petrec? Ca tot omul. Cumva iubesc luna decembrie, este o lună care mi se pare că are o încărcătură atât de faină, pentru mine, cel puțin și pentru cei dragi mie, dar trece atât de repede. Și eu aștept cu nerăbdare și mă pregătesc, așa, ca tot omul, mai comand ceva de pe net, când am ocazia mai cumpăr un cadou în avans. Adică mă întâlnesc cu Moș Crăciun în avans.

Crăciunul întotdeauna îl petrecem în familie. De Revelion, nu știu unde are Andrei (Smiley – n.r.) treabă. Va cânta. Este al treilea an, sau al patrulea an, în care rămân singură cu fiica acasă pentru că nu o pot scoate din programul ei, din rutina ei, cu somnul. După care o să plecăm și noi într-o binemeritată vacanță și cam atât”, a declarat Gina Pistol, potrivit .