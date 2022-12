Nick Carter de la Backstreet Boys, acuzat iar de viol. Pritre victimele care au depus mărturie figurează și o bolnavă de autism

, unul dintre membrii grupului american Backstreet Boys, a fost acuzat, joi, de viol de către o fostă fană diagnosticată cu autism, care a afirmat că a violat-o în 2001, pe când avea 17 ani iar el avea 21 de ani.

În timpul unei conferințe de presă joi, la Los Angeles „Beverly Hilton hotel, un avocat care o reprezintă pe Shannon „Shay” Ruth (39 de ani) a declarat că artistul a agresat-o sexual pe clienta sa în februarie 2001, după un concert Backstreet Boys în Tacoma, Wash. Conferința de presă a fost transmisă live pe Facebook.

„Această acuzaţie este complet falsă”, a transmis un membru al anturajului său pentru site-ul dedicat celebrităţilor TMZ. ”Nick se concentrează pe familia sa şi îşi plânge fratele”, a precizat sursa.

Femeia s-a identificat ca victimă a violului în timpul briefingului și a acordat reporterilor permisiunea de a-i publica numele complet

Plângerea penală menționează că, după ce Ruth a participat la concertul Backstreet Boys și s-a aliniat pentru autografe, Carter a invitat-o să se alăture într-un autobuz de turneu, unde i-ar fi servit o băutură pe care a numit-o „suc VIP”, potrivit despre care crede că a fost un amestec de alcool și suc de afine.

Ruth susține în proces că, după ce a băut „sucul„, Carter a dus-o la baia autobuzului unde i-a ordonat să-i facă sex oral, potrivit sursei citate, deși tânăra plângea și s-a împotrivit. Apoi, el ar fi dus-o pe Ruth într-un pat din spatele autobuzului și a continuat să o agreseze sexual în timp ce ea l-a implorat să oprească

Reprezentanții lui Carter nu au răspuns presei

„Ultimii 21 de ani au fost plini de durere, confuzie, frustrare, rușine și auto-vătămare … „, a declarat Ruth reporterilor joi.

„Chiar dacă sunt autistă și trăiesc cu paralizie cerebrală, cred că nimic nu m-a afectat mai mult sau a avut un impact mai durabil asupra vieții mele” decât presupusul atac, a spus ea.

În plângere, Ruth l-a acuzat, de asemenea, pe Carter că a folosit termeni capabili și misogini, numind-o „mică cățea” amenințând-o că nimeni nu o va crede.

„Simțeam că nu am unde să mă întorc, nu am cum să-mi exprim emoțiile, durerea și confuzia decât rănindu-mă. Și am crezut cu adevărat că, dacă voi spune cuiva, voi merge la închisoare”, a declarat în lacrimi femeia.

Ruth susține, de asemenea, în procesul său că Carter a infectat-o cu HPV, potrivit

Acesta a intentat procesul civil în Las Vegas, Nevada, unde aceasta şi cântăreţul locuiesc. Ea solicită o compensaţie financiară a cărei valoare nu a fost dezvăluită.