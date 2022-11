Aaron Carter, copilul vedetă al anilor ’90, a fost găsit mort. Cântărețul avea doar 34 de ani

Cântărețul Aaron Carter a murit. Bărbatul avea 34 de ani și a fost găsit mort în cada din locuinţa sa din Lancaster, California, sâmbătă dimineață potrivit Autoritățile nu au oferit informații despre o posibilă cauză a morții.

Cântărețul a dezvăluit în 2019 că are mai multe probleme grave de sănătate mintală, inclusiv tulburarea de personalitate multiplă, schizofrenia, anxietatea acută și depresie maniacală. În trecut, Carter s-a luptat cu dependența de stupefiante, având probleme legale și intrând în reabilitare.

Aaron Carter has passed away at age 34 RIP 🕊️

— SAY CHEESE! 👄🧀 (@SaycheeseDGTL)