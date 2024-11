Nicolai Tand a dezvăluit prin ce a trecut: „Mi-am dat demisia pur și simplu. Până la urmă, cred că nu a fost vocația mea”

Puțină lume știe că celebrul și îndrăgitul chef , înainte de deveni chef bucătar, a lucrat pe .

„Cred că nu a fost vocația mea”

Tand a povestit ce l-a marcat în acea perioadă de a ajuns să-și dea demisia.

„Eram într-o firmă privată de ambulanță, dar când se întâmplau accidente mergând dintr-un punct în altul după un bolnav la un spital, se întâmpla să ai accidente, în care suna de la 112 și trebuia să te oprești să dai primul ajutor, am făcut asta cu oamenii cu burta afară. Știi ce e greu în meseria asta? Și am respect pentru oamenii care muncesc, că devii profesionist și vrei să ajuți pur și simplu, numai că e greu să vezi numai oameni cu probleme.

Eu sunt optimist așa de fel și când vezi de dimineața până seara numai oameni betegi cum se zice la noi, oricât de optimist ai fi, la un moment dat îți scade moralul. Și pur și simplu am avut un declic, o fetiță am dus-o la spital de leucemie și e trist. A doua zi mi-am dat demisia pur și simplu. Nu a fost numai acest caz, a fost un cumul de toate, fetița a decedat. Și atunci am zis că nu mai vreau să lucrez.

De acolo am schimbat macazul cum s-ar zice, m-am dus către restaurante. Aveam 25 de ani, eram destul de tânăr. Să te duci cu oameni de 20 și ceva de ani în dializă nu-i ușor, să duci copii la institut tot așa de leucemie, rași în cap, nu-i ușor. Trebuie să fii foarte puternic să le duci, sincer. Eram cred că prea tânăr, nu știu. Până la urmă, cred că nu a fost vocația mea.”, a mărturisit Nicolai Tand pentru .

„Nu am avut norocul ăsta să mănânce biata mama din mâna mea”

Câștigătorul Asia Express a mai făcut o mărturisire tristă, aceea că mama lui nu a apucat să ajungă într-un restaurant de-al său și să mănânce acolo.

“Nu am avut norocul ăsta. Nu am avut norocul ăsta să mănânce biata mama din mâna mea.

A murit de mult. Asta e viața. De multe ori mă gândesc la treaba asta: oare cum era? Cât de mândră ar fi fost de mine să știe că muncesc mult, că am restaurante, adică mi-aș dori treaba asta. cred că doar pentru mine, pentru sufletul meu”, a declarat Tand.

Ce preparate se regăsesc în meniul de la restaurantele lui Nicolai Tand

Nicolai a dezvăluit și câteva dintre preparatele pe care regăsim în meniul din restaurantele sale, care îi aduc aminte de copilărie.

“Gogoșile. Am niște cârnați foarte buni pe care îi fac la niște prieteni din Baia Mare, chiar de acolo îi aduc, după niște rețete de-ale mele, am băgat la un moment dat și cartofii, plăcinta cu mere cu aluat cu untură o am și acum. Și zeama de pui e cu tăiței de casă, adică făină cu ou pur și simplu și trași cu cuțitul așa, adică nu sunt perfecți”, a dezvăluit îndrăgitul chef.