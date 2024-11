Prin ce a trecut Nicolai Tand la întoarcerea din Asia Express. Soția lui era uimită

au câștigat marele premiu de pe Drumul Zeilor, de la Asia Express. Cei doi au lupta cu Ioana și Mane în marea finală și toți au trecut prin probe dificile, stres și probe de rezistență. Deși întoarcerea acasă o competiție atât de lungă și grea ar fi trebuit să fie reprezentată de multă odihnă, Nicolai Tand nu putea intra în rutina sa.

Ce a făcut când a revenit acasă

Revenirea acasa a a fost puțin dificilă pentru că era obișnuit să în fiecare zi să depună foarte mult efort și să fie în priză mereu. El nu a stat prea mult să se odihnească pentru că simțea mereu nevoia de a face ceva. Soția sa l-a întrebat, timp de o săptămână, dacă este totul în regulă, iar bucătarul afirma că este. Astfel, el și-a reluat rapid munca și s-a întors la restaurant, conform

„O săptămână, Monica mea mă întreba în fiecare zi, dacă sunt ok, dacă sunt bine. În prima săptămână asta spunea “ești bine? ești ok?”. I-am zis Monicai, am fost într-o competiție în care dimineața însemna să alerg după mașini și dacă stau un pic nu sunt bine, nu mă regăsesc, e normal. Adică o lună jumătate, în mai multe orașe, am alergat, și dintr-odată să stau.

E ca o femeie care naște, îi ia 9 luni de zile până să crească bebelușul și în 2-3 zile să piardă tot… e imposibil. E legea naturii, e firesc. Mi-am intrat destul de repede în ritm că m-am apucat de treabă. N-am avut timp să stau mai multe zile, aveam nevoie să mă întorc la business. Vai de capul meu”, a spus Nicolai Tand.

Cum a fost începutul competiției pentru bucătar

Bucătarul recunoaște că primele zile de la Asia Express au fost foarte grele și că nu se aștepta să fie atât de dificil, având în vedere că din fața televizorului totul pare altfel. Dar, a fost ambițios și a continua lupta până la final.

„A fost mult mai greu decât s-a văzut la televizor. Eu, așa stres și angoasă, și teamă, nu am trăit de mulți ani. S-a văzut pe moaca mea. Adică am intrat într-o competiție, eu toată viața mea am muncit și știu că doar prin muncă…. unii a făcut caterincă, eu nu știu să fac caternică că nu e stilul meu.

Pentru că de mic a trebuit să muncesc și nu e stilul meu, și atunci am intrat în competiție și încetul cu încetul mi-am dat seama că trebuie să mă duc mai departe. Când ești acolo, nu ai vrea să ieși primul, după ce stai două-trei etape, mai vrei un pic. E o aventură”, a dezvăluit Nicolai Tand.