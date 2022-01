Veste cumplită de la Alexandru Arșinel: „Zilele îmi sunt numărate”

Alexandru Arșinel a susținut un discurs emoținant, după ce Nicușor Dan, primarul Capitalei, a dat de înțeles că nu se mai bazează pe serviciile actorului în vârstă de 82 de ani.

Superstarul Teatrului de Revistă susține că deși starea sa de sănătate nu este excelentă, încă mai poate urca pe scenă să joace. Artistul vrea să fie „respectat și apreciat”, dar Nicușor Dan nu este interesat de acest lucru, a lăsat de înțeles Arșinel.

După ce-și va încheia activitatea la Teatrul de Revistă, Arșinel a mărturisit că se va retrage definitiv, cu mare tristețe. Instituția culturală pe care a condus-o timp de două decenii este singura în care vrea să mai joace, potrivit artistului.

„Eu acum doi ani am facut o cerere de a ma retrage din functia de director considerand ca poate sa o preia mai departe cu pricepere si cu avant, si cu mine langa el, Vasile Moraru. Am trecut prin cateva momente in care nu m-am simtit bine si nici acum nu ma simt bine, dar asta nu insemna ca nu as mai putea sa joc.

Am condus acest teatru timp de 20 de ani, dar sunt in conducerea lui de 40-50 de ani. Ma rog, asa a hotarat, urma ca sa se prelungeasca de fiecare data de catre directorul teatrului, nu se ocupa primarul, dar la inceputul anului a iesit de la primarie că toate functiile sunt aprobate de catre primarul general si domnia sa a hotarat sa nu mai prelungeasca decat doua luni de zile.

Pai nu mai joc, nici n-am vrut sa joc in alta parte pentru ca iubesc foarte mult teatrul asta si pentru ca am contribuit la modul cel mai serios la consolidarea lui si din punct de vedere artistic si fizic. Eu am fost cel care m-am batut pentru consolidarea teatrului imediat dupa Revolutie. Am fost foarte atasat, chiar daca am avut cateva momente mai diferite, dar teatrul nu a fost neglijat niciodata.

Am vrut sa inaintez un memoriu, dar mi s-a spus ca orice interventie o fac degeaba pentru ca nu raspunde.

Alexandru Arșinel: „Îmi doresc sa fiu respectat si apreciat”

Sunt unul din actorii importanti a Teatrului de Revista, care a realizat un cuplu celebru cu Stela Popescu. Îmi doresc sa fiu respectat si apreciat. N-am primit un semn din partea lui. În fond, putea sa-si respecte angajamentul fata de el, ca nu mai angajeaza pe nimeni din teatru, dar asta nu insemna sa nu se ingrijeasca de oamenii, de artistii care sunt asteptati, cautati, aplaudati si asa mai departe.

M-a descurajat cumplit, de 60 de ani joc in teatrul asta, ma opreste lumea pe strada şi ma intreaba cand va vedem si nu m-a sunat sa-mi spuna doua vorbe. Se va termina pentru ca zilele imi sunt numarate.

N-a inceput si nu s-a terminat teatrul cu Alexandru Arsinel, dar totusi sunt un nume in teatrul romanesc”, a declarat Aleandru Arșinel, pentru RTV.