Nouă apariție a lui Kate Middleton. A fost surprinsă încurajându-l pe fiul Louis la un meci de fotbal (VIDEO)

Kate Middleton ar fi avut o apariție surprinzătoare în public, în acest weekend. Aceasta a fost văzută în timp ce își susținea cel mai mic copil, pe Prințul Louis, care a jucat fotbal.

Mai exact, a fost văzută încurajându-l pe fiul ei cel mic, Prințul Louis, la un meci local de fotbal în acest weekend. Prințesa de Wales a fost surprinsă stând de vorbă cu alte mame în timp ce își încuraja cu mândrie cel mai mic copil sâmbătă dimineață, scrie .

Într-un videoclip distribuit pe TikTok, Kate Middleton poate fi văzută în timp ce interacționează cu alți părinți la marginea terenului de fotbal.

RoyalTeaAndTarot a transmis pe TikTok, conform sursei citate: „Este timpul să vă spun ce mi s-a întâmplat ieri. De fapt, nu o să vă vină să credeți.

Deci, îmi duc fiul la un meci de fotbal în majoritatea weekendurilor. Și, ca de obicei, m-am dus la meciul de fotbal, iar când am ajuns acolo erau o mulțime de oameni care vorbeau și era o atmosferă un pic ciudată, nu atmosfera obișnuită. M-am dus la unul dintre prietenii mei pe care îl vedeam acolo în fiecare săptămână și i-am spus: „Ce se întâmplă, care este emoția? Este doar un meci de fotbal.

Și nu-mi venea să cred ce tocmai spusese. Ea a spus: „Dacă te întorci, Prințesa Kate este acolo”.”

Omg!! What a weird weekend I’ve had! 😳😱 you can zoom in on the photo I shared!