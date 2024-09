Oana Radu, dezvăluiri despre relațiile toxice pe care le-a avut: „Nu o să spun de câte ori m-au lovit bărbații”

Oana Radu a vorbit despre relațiile toxice prin care a trecut și și-a exprimat regretul că nu a apelat la terapie mai devreme. Ea a mai susținut că de frica abandonului a îndurat multe situații, dar terapia a ajutat-o apoi.

Oana Radu: Am fost de multe ori în situații-limită în relațiile pe care le-am avut

Întrebată de Denise Rifai, la Kanal D, de câte ori a fost lovită de bărbații cu care a fost într-o relație, Oana Radu a răspuns: „Oamenii care au o viață în trecut, cu abandon, violență în familie, cu o situație grea ajung să intre în relații toxice, care sunt cele mai periculoase și fix asta atragi. M-am luptat cu treaba asta, până când și a fost cu adevărat o victorie, pentru că am închis această rană. De frica abandonului, am stat și am îndurat fiecare situație. Nu o să spun de câte ori m-au lovit bărbații, ar fi urât să spun lucrul ăsta la televizor, nu aș vrea să influențez publicul la un mod atât de negativ”.

„Am fost de multe ori în situații-limită în relațiile pe care le-am avut, deși au fost maxim 3. Terapia e singura soluție să ieșim din relații toxice și regret că nu am apelat la asta mai devreme”, a mai spus artista, potrivit

Prin ce a trecut Oana Radu din cauza fostului soț

Oana Radu a povestit în primăvară , cel care i-a fost soț trei ani. Cântăreața a spus că a avut cu el o relație toxică și abuzivă și că a ajuns în justiție pentru a-și câștiga dreptatea.

Radu a mai susținut că, după divorț, în apartamentul ei: „Mi-a interzis să merg acolo cu mama, cu prietena mea cea mai bună, ba chiar mi-a trimis un mesaj în care mi-a zis că dacă mă găseşte acolo cu prietena mea o să ne bată! A început să aducă femei în apartament… Nu e normal aşa ceva! Eu am muncit pentru casa aia! Cel mai urât a fost când au început să-mi dispară lucruri din casă – laptopul, un ceas pe care-l cumpărasem”.