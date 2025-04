Oana Radu a dezvăluit „dieta de urgență” cu care a slăbit 13 kg în doar 20 de zile: „Sunt alături de voi”

Celebra cântăreață a precizat cum a reușit să slăbească 13 kilograme în doar 20 de zile.

Ea a povestit în ce constă „ secretă” și susține că rezultatele apar rapid, însă neapărat recomandă consultarea unui medic înainte de ține acest regim alimentar.

„Minus 13 kilograme slăbite în 20 de zile! Singură și fără niciun ajutor”

Oana Radu este extrem de mândră că a reușit să slăbească fără a apela la ajutorul cuiva.

Totodată, după ce a văzut rezultatele la ea, a decis să lanseze și un program de slăbit, numit „Slăbește cu Oana”, disponibil pe site-ul ei sub forma unui E-Book la prețul de 159,99 de lei.

„Îmi era dor de un before&after cu mine! Minus 13 kilograme slăbite în 20 de zile! Singură și fără niciun ajutor! Am făcut din visele mele iar un lucru măreț! «Dieta de urgență».

Știu cât este de greu și sunt alături de voi cu sufletul! Apropo, dieta vine la pachet cu workshop-ul despre cum am învins o relație toxică!”, a scris Oana Radu, pe Instagram.

„După ora 17.00 sunt recomandate doar lichide fără calorii”

Cântăreața a explicat că dieta sa “de urgență” combină alimentația echilibrată cu postul intermitent și exercițiile fizice regulate. Ea recomandă exerciții cardio, mersul alert pe bandă și antrenamente de forță moderate.

Mai mult, Oana a mai spus că a ajut-o mult la slăbit faptul că nu a mai mâncat după ora 17.00. Așadar, recomandă tuturor celor care vor să slăbească să nu mai consume alimente după această oră, însă, dacă apare senzația de foame, recomandă să se consume doar lichide fără calorii, precum apă, ceai neîndulcit sau cafea neagră, pentru a susține procesul de slăbire.

„După ora 17.00 sunt recomandate doar lichide fără calorii, precum apă și cafeaua neîndulcită. Dacă apare senzația de foame bea apă, încearcă o cafea neagră sau ceai neîndulcit și reamintește-ți că postul intermitent ajută la accelerarea rezultatelor”, a mai spus Oana.

Cântăreața recomandă ca cei care vor să urmeze această dietă a ei, să meargă înainte la medic, pentru a se asigura că acest regim alimentar este potrivit pentru starea sa de sănătate.

„Dacă nu aveam kilogramele pe care trebuia să le am, plăteam financiar”

Amintim că după ce a divorțat de fostul soț, Oana Radu a povestit cum acesta, care era antrenor de fitness, i-a impus o taxă pe kilograme.

„În timpul căsătoriei, mâncam în baie, mă ascundeam. Nu aveam voie… Dacă aveam un cheat meal permis pe săptămână… De asta spun că eu, după ce am ieșit din lagăr… din relație, scuze, mi-a scăpat… Eu, în această relație, am fost obligată să slăbesc, deși oamenii vor spune că datorită lui am slăbit. Eu am fost obligată să slăbesc, pentru că eram amenințată că o să fiu părăsită și eram cântărită în fiecare dimineață. Dacă nu aveam kilogramele pe care trebuia să le am, plăteam financiar. Uite, zic o chestie în premieră… Da (n.r. – avea o taxă), taxă pe kilogram se numește. Jur!

Prietenii apropiați știu. Eu aveam 57 de kilograme, eram super slabă, nu aveam nicio formă, fața mea era suptă… înțelegeți? E un proverb. Se vedea nefericirea prin toți porii mei, dar eu nu vedeam chestia asta. El avea un target în mintea lui, că trebuia să am eu un anumit număr de kilograme”, a spus Oana Radu la un Podcast mișto By Bursucu.