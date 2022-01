Oana Roman, altercație cu o altă femeie, în plină stradă. “Țipa ca o nebună”

Oana Roman a trecut prin clipe tensionate ieri, când o ducea pe Mioara Roman la centrul de îngrijire a vârstnicilor unde aceasta locuiește de câteva luni.

Reamintim faptul că soția fostului premier are probleme foarte mari locomotorii, din pricina cărora nu se poate deplasa distanțe lungi pe jos. Tocmai de aceea, Oana a fost nevoită să parcheze foarte aproape de clădirea centrului, unde a blocat intrarea într-un garaj.

Imediat după ce au coborât din mașină, o femeie, însoțită de coi copii, au abordat-o agresiv pe vedetă pe motiv că a parcat pe un loc nepermis.

Vizibil afectată de întâmplare, Oana Roman s-a descărcat pe contul ei de Instagram, unde s-a declarat dezamăgită de faptul că întâlnește oameni tot mai răi, în ultima vreme.

Oana Roman: “Urla la mine, spunându-mi că nu am voie să parchez acolo”

Ce a frapat-o cel mai tare pe influenceriță a fost că doamna agresivă nu era nici măcar proprietara garajului.

“În acel moment trece pe lângă mine o femeie tânără, cu doi copii, cu două trotinete. Aveau loc să treacă, nu era nicio problemă asta. Și doamna se oprește, la 30 de centimetri de mine, fără mască și începe și urlă la mine, spunându-mi că nu am voie să parchez acolo, că blochez intrarea la garaj, deși nu era garajul ei.”, a relatat Oana Roman.

În ciuda faptului că vedeta a încercat să își păstreze calmul, nu mai era mult până să intervină poliția între cele două, la apelul femeii indignate de gestul Oanei.

„Țipa ca o nebună la mine, repetând același lucru. Era evident că mașina nu rămânea parcată acolo. Nu s-a interesat înainte să urle și să țipe ca o demente dacă eu am parcat sau doar m-am oprit. N-a interesat-o nici când i-am explicat și a și văzut că e o bătrână acolo, pe care eu o ajut să coboare din mașină.”, a continuat aceasta.

Oana Roman: „Am rămas cu un gust tare amar”

Influencerița s-a declarat dezamășită de comportamentul agresiv pe care îl tot întâlnește recent la oameni.

Mai mult decât atât, ea a povestit că îi e teama pentru siguranța copiilor femeii care a agresat-o.

“Dacă a țipat la mine în halul ăla, doar pentru că a trecut pe lângă mașina mea și i s-a părut ei că nu am parcat unde trebuie, vă dați seama că urlă și în alte circumstanțe. E clar că are niște problem psihice persoana asta și are doi copii. Cât de traumatizați cresc acei copii, săracii”, a concluzionat Oana.