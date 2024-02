Oana Roman, postare neașteptată de Valentine’s Day. Cum sărbătorește vedeta Ziua Îndrăgostiților: „Sunt pregătită pentru a primi iubire”

Oana Roman se numără printre cele mai cunoscute vedete de la noi din țară. În vârstă de 47 de ani, nu se sfiește să vorbească despre trăirile sale, iar astăzi a ținut să transmită un mesaj cu ocazia Zilei Îndrăgostiților.

Oana Roman sărbătorește Valentine’s Day

Oana Roman este o persoană publică foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu urmăritorii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa.

Astăzi, de sărbătoarea iubirii, cu care să-și petreacă ziua dar, chiar și așa, aceasta se bucură de propria ei companie.

„De ziua iubirii eu sărbătoresc cea mai mare dovada de iubire pe care am învățat-o foarte târziu. Am învățat sa mă iubesc pe mine. Să mă accept, să mă protejez, să mă prețuiesc, să înțeleg că merit mai mult și mai frumos. Am învățat ca dacă reușesc să mă iubesc pe mine, pot iubi la rându-mi și sunt pregătită pentru a primi iubire.

Isa e acum pentru mine definiția iubirii, dar știu ca cercul se va completa și închide atunci când va fi momentul potrivit. Cea mai mare izbândă a mea e că am reușit să înțeleg că nu mai trebuie să fac niciun compromis în iubire!”, se arată în mesajul postat pe .

Oana Roman, despre o nouă relație

Căsnicia dintre Oana Roman și Marius Elisei a devenit deja istorie. Între cei doi foști soți nu pare să mai existe cale de împăcare, mai ales că bărbatul .

Cu toate acestea, după separare, fiica lui Petre Roman a precizat că va fi mult mai precaută în momentul în care va alege, din nou, să-și împartă viața cu altcineva.

„Eu nu îmi fac planuri, nu spun nici da, nici nu. Eu cred că dacă trebuie să se întâmple un lucru, se întâmplă, doar că de data asta o să fiu mult mai atentă, ca să nu îmi mai iau o țeapă atât de îngrozitoare, precum mi-am luat-o în relația trecută.

O să fiu mult mai precaută, atentă, o să existe o perioadă de probă foarte lungă și cu siguranță niciun bărbat nu se va apropia de Iza până în momentul în care eu o să fiu foarte sigură de o relație. Asta poate să fie și peste trei, patru ani, nu știu. Dacă va fi să fie nu o să știe nimeni, asta o garantez. Isa o să afle doar dacă eu o să fiu convinsă că . Deci, cu siguranță nu va fi altfel. O să fiu atentă la tot, așa cum nu am fost deloc atentă înainte, acum o să fiu poate prea atentă”, a declarat Oana Roman, pentru .