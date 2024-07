Oana Roman și-a mutat fiica de urgență de la școala privată. Ce mesaj a primit de la conducerea unității de învățământ

și-a mutat fiica de urgență de la școala privată după ce părinții au primit un mesaj de la conducerea școlii prin care a anunțat că aceasta se va închide.

Școala privată unde învață Isabela se închide

, anul trecut, că fiica ei, Isabela, învață la o școală privată. Fatei îi plăcea la școală, îi plăcea modul prin care orele se desfășurau online, doar că lucrurile s-au schimbat, conform

Isabela s-a adaptat foarte bine la noul sistem de învățământ, iar mama ei începuse să predea cursuri de bune maniere. Dar, ea a anunțat că a trebuit să își mute fiica de la această școală pentru că urmează să se închidă la finalul anului școlar și nu a oferit nicio altă informație.

Isabela a rămas singurul copil din clasă pentru că ceilalți colegi au fost transferați la alte unități de învățământ. Vedeta a spus că a primit această veste în ziua înmormântării mamei sale. Isabela nu a primit deloc bine această informația, dar singura variantă a rămas transferul la altă școală.

„Acea școală s-a închis. Acum vreo două luni ne-au trimis un mail foarte sec, în care ne-au anunțat că școala se închide la sfârșitul acestui an școlar, fără vreo explicație. Nu ne-au chemat la vreo discuție. Mulți părinți s-au speriat și au început să transfere copiii de acum și Isa rămăsese singură într-o clasă în care erau oricum vreo 5-6 copii. Am fost obligată să-i caut o altă școală. A fost o perioadă foarte grea despre care nu am vorbit săptămânile astea. Pentru Isa este încă o schimbare pe care nu și-o dorea nici ea și nici eu. Această școală s-a dovedit a fi un eșec total, deși a fost prezentată ca fiind o chestia absolut excepțională. A trebuit să-mi asum”, a transmis Oana Roman pe contul ei de Instagram.

Oana Roman are multe cheltuieli neprevăzute

După ce a trecut printr-o perioadă foarte grea, moartea mamei sale, Oana Roman a spus că are foarte multe cheltuieli neprevăzute și că îi este greu să facă față.

„Apropo de cheltuieli neprevăzute… luna asta m-au inundat cheltuielile neprevăzute sau în plus față de ce plătesc, în mod curent, în fiecare lună. Azi la service, apoi taxa de înscriere și prima lună de plată la noua școală a Isei, parastasul de 40 de zile pentru mama, cărți, manuale, uniformă și două activități extrașcolare în plus pentru Isa”, a mai transmis Oana Roman.