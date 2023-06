Oana Roman și Adina Buzatu și-au adresat cuvinte dure după moartea lui Stephan Pelger: „Nu putem cântări cantitatea de afecțiune așa cum cântărim un kil de brânză la piață”

Oana Roman a vorbit mult despre Stephan Pelger după moartea lui și s-a arătat cu adevărat devastată de trista veste pe care a aflat-o despre el.

Au avut o frumoasă relație de prietenie și au colaborat de mai multe ori, astfel că între ei era o legătură destul de strânsă, motiv pentru care nu a putut să nu participe la ceremoniei de comemorare a regretatului designer. Totuși, deși era extrem de tristă, nu a putut să nu vorbească despre ceea ce s-a întâmplat acolo.

Oana Roman, reacție dură după moartea lui Stephan Pelger

Oana Roman nu a putut să nu își arate indignarea față de persoanele care au scris numeroase mesaje pline de suferință și durere lui Stephan Pelger, dar care totodată nu au fost prezente la ceremonia de comemorare a celebrului designer pentru a-și lua rămas bun.

„Ca de obicei, din păcate, am avut dreptate. Știți când v-am spus eu că toți ăștia care s-au trezit să povestească, să comenteze și să își dea cu părerea despre Stephan, dându-se prieteni cu el și apărând pe la televiziuni și dând interviuri, ei bine, dragii mei, niciunul nu a fost astăzi prezent. Niciunul nu a venit astăzi să aducă o floare și să-și ia rămas bun de la Stephan.

Nu știu dacă unii dintre ei sunt plecați, dar n-au venit și mă bucur că așa a fost. Au fost prietenii lui, cei cu care a copilărit, cei cu care a trăit când a fost adult, oamenii care au ținut la el, oamenii care l-au iubit, nu oportuniștii care au făcut audiență pe spatele lui”, a postat Oana, pe Instagram, după comemorarea designerului, potrivit .

Adina Buzatu a simțit nevoie să justifice faptul că nu a fost prezentă la ceremonia de comemorare a bunului ei prieten, Stephan Pelger, mai ales după ce mesajul Oanei Roman a ajuns viral pe rețelele de socializare.

„Acum sunt la un târg de modă la Florența, un eveniment programat de două ori pe an. Datoria pe care o am față de angajații mei, de familie și față de mulți alții mă face să nu pot lipsi de la acest târg unde am avut zeci de întâlniri de afaceri bătute în cuie de luni de zile. De asta nu am putut lua parte la funeraliile prietenului meu!”, a spus Adina Buzatu în mediul online.

Adina Buzatu, revoltată de mesajul Oanei Roman

Adina Buzatu s-a arătat revoltată de mesajul postat de Oana Roman în mediul online și totodată de toți cei care au ținut să precizeze că multe persoane cunoscute care și-au arătat suferința nu au fost prezente la ceremonia de comemorare.

„După tragedia prietenului Steph s-a activat brusc un cor al îngrijoraților de serviciu. Era inevitabil. Mereu se întâmplă așa. Oamenii ăștia celor apropiați că n-au făcut destul pentru a evita deznodământul groaznic. Într-un moment dificil, dureros, de reculegere, te trezești cu această armată de sectoriști ai moralității, de milițieni ai idealurilor înalte și nobile.

S-a făcut destul de către cei apropiați?, ‚Nu s-a făcut destul? Nu s-a procedat corect, optim? Oameni buni, întotdeauna în astfel de momente, un om normal alcătuit sufletește va fi bântuit de regrete că poate nu a făcut destul. În viață suntem etern măcinați de aceste îndoieli. ‚Am făcut tot ce se putea pentru copilul meu, pentru tatăl meu, pentru mine, pentru fratele sau prietenul meu? Cu atât mai intens în astfel de situații. Dar de aici până la a strica liniștea gravă și solemnitatea care trebuie să însoțească firesc o astfel de trecere dureroasă este cale lungă. Nu putem cântări cantitatea de afecțiune, grijă omenească sau pioșenie așa cum cântărim un kil de brânză la piață”.