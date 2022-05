Oana Zăvoranu, replici dure la adresa Adelei Popescu. De ce a atacat-o pe vedeta de la Pro TV: „Lumea ştie că iei şi bani, măi ‘vedeto’!”

Oana Zăvoranu este una dintre cele mai scandaloase celebrități din showbizul românesc. Vedeta este cunoscută publicului larg pentru reacții aprinse și replici acide.

Oana Zăvoranu a revenit la „datorie” și a luat la analizat vedetele din showbiz-ul românesc. De această dată, , iar bruneta a avut câteva cuvinte dure de spus la adresa fostei sale colege.

Oana Zăvoranu nu iartă nimic

În urmă cu câțiva ani, Oana Zăvoranu și Adela Popescu erau de nedespărțit pe platourile de filmare de la „Numai iubirea”. Însă, se pare că relația dintre cele două s-a răcit pe parcursul anilor.

Vedeta nu se teme de nimeni și de nimic și de abia așteaptă o gafă ca să le facă praf pe colegele ei de breaslă. De data asta, în vizor a intrat Adela Popescu, „sora” ei din telenovela „Numai Iubirea”.

Aceasta a subliniat că care fac destul de multe lucruri pentru o reclamă și care își induc urmăritorii în eroare. Deși au fost colege mult timp pe platourile de filmare, asta nu a împiedicat-o Oana să o critice pe prezentatoarea de la „Vorbește lumea”.

Oana Zăvoranu, atac la adresa Adelei Popescu

„Şi acum vine şi „celebra” care tot plătită e. „Doar” ca să vorbească de caca. Stai că vă şi arată. Na, acum fiecare cu ce poate şi ce i de oferă. DA MOCA SĂ FIE!!! Adeluţo, da’ aparatu’ ăla de muls lapte pe care îl forjai de ce nu îl mai arăţi mămicilor?

A… am înţeles, nu mai eşti plătită pentru ălă şi te «preocupi» doar dacă e pe caşcaval. Vedeţi? .

Uite bucuria, mă, da’ acu’ aveţi un buzunărel aici. Hai, poftă bună, nebunele «fierte» pe Instagram şi coduri şi aronduri de la «dive». Vezi că ai uitat să pui parteneriat plătit, deşi toată lumea ştie că iei şi bani, măi «vedeto».

Auziţi, când o vedeţi pe «distinsa» pe undeva că se rupe în figuri, s-o întrebaţi dacă are cacandanaua în geanta «vuitton». Dacă nu are ea, siguuuur are Răducuuuu”, a scris Oana Zăvoranu pe contul ei de Instagram.