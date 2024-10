Pamela Anderson le-a inspirat pe Drew Barrymore și Valerie Bertinelli să se demachieze în timpul unei emisiuni: „Nu vă simțiți mai libere? Eu mă simt eliberată„

Anderson a participat nemachiată la evenimentele de la Săptămâna Modei de la Paris din septembrie 2023. Într-o previzualizare a episodului de marți, 22 octombrie din The Drew Barrymore Show, postat pe Instagram și TikTok luni, 21 octombrie, Barrymore, în vârstă de 49 de ani, și Bertinelli, în vârstă de 64 de ani, apar nemachiate alături de Pamela Anderson, în vârstă de 57 de ani.

Drew Barrymore și Valerie Bertinelli, inspirate de Pamela Anderson

„Cred că ai monopol pe acest fel de apariție, nemachiată, cred că ești pioniera a ceea ce facem noi astăzi”, îi spune Barrymore lui Anderson la începutul videoclipului.

„Nu este eliberator? Nu vă simțiți mai libere? Eu mă simt eliberată. Adică, a durat o vreme până să fie așa; am avut micile mele piedici dar toți suntem de fapt cei mai răutăcioși critici ai noștri„ – spune înainte de a explica de ce a început trend-ul fără machiaj.

„Am fost la Săptămâna Modei de la Paris și am decis că [dacă] merg doar la o prezentare de modă, nu trebuie să concurez cu nimeni. De ce să pierd trei ore pe un scaun de machiaj când am aceste haine frumoase Vivian Westwood pe mine”, continuă ea, citată e .

„Și nu mi-am dat seama că cineva va observa că sunt nemachiată. Așa că atunci, când oamenii au început să vină la mine și să vorbească despre asta, m-am gândit: „Ei bine, acesta este un mesaj grozav”.

Anderson spune că s-a simțit ca și cum ar fi „jucat doar niște roluri” toată viața

„Am realizat asta acum câțiva ani și mi-am spus: „Cine sunt eu?” Și atunci m-am dus acasă în grădină și am început să plantez lucruri și să stau mult în natură și să mă întorc la copacii care mă cunoșteau încă de la naștere”, spune ea.

„Am cumpărat proprietatea bunicii mele și am renovat-o și am început să călătoresc în timp. Și apoi am început să renunț ușor la machiaj. Și am început să-mi dau seama: „Oh, mă simt grozav, de fapt, în pielea mea.”

„Mă simt atât de împuternicită, atât de liberă și atât de entuziasmată de viață”, adaugă ea înainte ca clipul să se încheie cu Barrymore scoțându-și extensiile de păr.