Paul McCartney spune că inteligența artificială a ajutat la înregistrarea „ultimului” cântec Beatles

Sir Paul McCartney spune că a apelat la inteligența artificială pentru a-l ajuta la crearea a ceea ce el numește „ultima înregistrare a unei piese Beatles”.

Piesa este posibil să fie o compoziție a lui Lennon din 1978, intitulată Now And Then

El a declarat pentru BBC Radio 4 că tehnologia a fost folosită pentru a „extrage” vocea lui John Lennon dintr-un demo vechi, astfel încât să poată fi folosită în piesă. „Tocmai am terminat-o și va fi lansată anul acesta”, a explicat el.

Sir Paul nu a spus care va fi numele cântecului, dar este posibil să fie o compoziție a lui Lennon din 1978, intitulată Now And Then.

Acesta fusese deja luat în considerare ca un posibil „cântec de reunire” pentru Beatles în 1995, în timp ce aceștia lucrau la Anthology, care cuprinde toată cariera.

Sir Paul primise demo-ul cu un an mai devreme de la văduva lui Lennon, Yoko Ono. Era una dintre mai multe melodii de pe o casetă etichetată „For Paul” pe care Lennon o înregistrase cu puțin timp înainte de moartea sa în 1980.

Prelucrate de producătorul Jeff Lynne, două dintre aceste melodii – Free As A Bird și Real Love – au fost finalizate și lansate în 1995 și ’96, marcând primul material „nou” al trupei Beatles din ultimii 25 de ani.

Trupa a încercat, de asemenea, să înregistreze Now And Then, un cântec de dragoste apologetic, destul de tipic pentru cariera sa ulterioară, dar sesiunea a fost rapid abandonată.