Polițistul în fustă, părăsit de soție. Femeia a depus actele de divorț. „O iubesc până la cer și înapoi și îmi cer iertare”

Cezar Mihail Bucur (53 de ani), cunoscut drept ”polițistul în fustă”, suferă teribil după ce soția sa a decis să-l părăsească și a depus deja actele de divorț.

Polițistul în fustă vrea să-și facă schimbare de sex

Cezar a devenit cunoscut după ce s-a pozat în mai multe ținute feminine inclusiv la locul de muncă, unde uniforma e obligatorie. Polițistul a povestit că acum trei ani și-a dat seama că nu se regăsește în corpul de bărbat și are de gând să își facă o operație de schimbare de sex.

„Operația de schimbare de sex o voi face numai după ce voi avea rezultatele asupra trupului prin terapia de feminizare. În februarie 2022 am depus documente la instituție în care un psiholog, un psihiatru și un endocrinolog certificau cu documente medicale că am disforie de gen, care este declasificată, nu mai este considerată tulburare sau afecțiune. Deocamdată nu am bani”, a spus polițistul, potrivit

Soția polițistului în fustă a depus actele de divorț

Povestea sa a atras numeroase reacții critice. Nici soția sa nu e de acord cu schimbările lui. Cezar a mărturisit că femeia a decis să divorțeze de el, dar chiar și așa el tot o iubește.

„Sesizarea este făcută în luna februarie și a fost ținută la naftalină până acum. Aș vrea să aduc la cunoștință, întregii țări, un aspect dureros: Urmare a acestei campanii de presă și a faptului că dumneaei nu a agreat această schimbare a mea din bărbat în femeie, doamna inimii mele a hotărât să divorțeze.

O iubesc până la cer și înapoi și îmi cer iertare în fața întregii lumi și a Bunului Dumnezeu pentru acest aspect. Aș dori să adresez o respectuoasă solicitare presei să nu o caute, ca să nu ajungem la tragedii. Este o inimă sfărâmată! Atât vă rog cu privire la familia mea”, a mai spus Cezar Mihail Bucur la o emisiune TV, potrivit CanCan.