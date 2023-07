Poveste de dragoste misterioasă: Locul unde Nadia Comăneci și Ion Dolănescu se iubeau

Nadia Comăneci și Ion Dolănescu ar fi fost protagoniștii unei povești de dragoste care părea desprinsă dintr-o telenovelă, în anii ’80. Cei doi și-ar fi ținut relația departe de ochii curioșilor, deși se învârteau în același cerc de prieteni și participau la aceleași petreceri.

Deși între ei era o diferență de vârstă de 17 ani, se spune că s-au îndrăgostit nebunește unul de celălalt, iar momentele lor de pasiune ar fi fost trăite pe ascuns într-un loc retras, departe de privirile indiscrete ale lumii.

Atunci când simțeau nevoia să fie doar ei doi, căutau adăpost pe litoral sau chiar în casa unui dintre finii lui Dolănescu, situată în Garoafa, în apropiere de Focșani. Acolo, departe de ochii lumii, se bucurau de momente de intimitate și tandrețe.

Cu toate că povestea lor de dragoste s-a încheiat când Nadia Comăneci a luat decizia de a pleca în America, cei doi au rămas în relații bune, menținând o legătură frumoasă și amicală, potrivit

Ion Dolănescu și Nadia Comăneci visau să se căsătorească

Cântăreață de muzică populară Ileana Constantinescu a relatat cât de mult s-au iubit cei doi, dar și cum, la un moment, drumurile lor s-au separat.

«Singura femeie cu care m-aş însura ar fi Nadia Comăneci». Era o simpatie între ei, dar nu dragoste declarată, nu ştiu dacă au mers mai departe. Ea avea alţi prieteni, dar el o iubea în secret. S-au întâlnit prima dată la un restaurant din Capitală, al cărui şef era un prieten comun. Mergeau împreună la mare, la chefuri… Şi Nadiei îi plăcea de Ionaş, pentru că îl vizita acasă. Şi mama Nadiei se înţelegea foarte bine cu Ionaş.

De la Ionaş din casă a plecat Nadia din ţară. Un român care locuia în SUA şi pe care îl întâlnise în turneu a venit în vizită la el. De acolo am plecat Ionaş, Nadia, eu şi acel român la una dintre finele lui. Acolo s-a apropiat Nadia de «american». La câteva zile după acea vizită, am auzit că Nadia a plecat din ţară. Apoi am fost chemaţi la miliţie şi eu, şi Ionaş, să dăm declaraţii despre fuga Nadiei din ţară, dar noi nu ştiam nimic. Atunci, Ionaş a pierdut orice legătură cu Nadia şi a fost foarte dezamăgit”, a declarat Ileana Constantinescu, potrivit .