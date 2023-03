Povestea Vanessei Williams: Prima femeie afro-americană, care a devenit Miss America și a renunțat la titlu

Vanessa Lynn Williams, actriță și cântăreață, prima femeie de culoare aleasă Miss America, a împlinit, recent, 60 de ani. Vedeta s-a născut pe 18 martie 1963 în Millwood, New York.

Motivul pentru care nu mai este Miss America

Părinții ei, ambii profesori de muzică, au încurajat-o și au inspirat-o să cucerească Olimpul muzical. După ce a câștigat o bursă la Universitatea Syracuse și și-a urmat studiile de teatru muzical, Vanessa și-a încercat norocul la New York.

În 1984, Williams a câștigat Miss New York și a devenit prima femeie de culoare aleasă Miss America. Modelul a renunțat la titlul din cauza unui scandal legat de fotografii nud publicate de revista „Penthouse”.

În ciuda acestui incident, Williams și-a continuat cariera muzicală și a avut succes cu albumele „The Right Stuff” și „The Comfort Zone”.

A devenit o actriță de succes

Pe lângă cariera muzicală, Williams a jucat roluri în mai multe seriale de succes, inclusiv în „Ugly Betty” pentru care a fost nominalizată la trei Premii Emmy.

În 1994 debutează ca actriţă pe Broadway în musicalul „Kiss of the Spider Woman”. Primul rol important în cinematografie a fost cel din pelicula „Eraser” (1996), urmat de „Soul Food” (1997), „Dance with Me” (1998), „The Adventures of Elmo in Grouchland” (1999), „Shaft” (2000), „Johnson Family Vacation” (2004), „My Brother” (2007), „Hannah Montana: The Movie” (2009), „Temptation: Confessions of a Marriage Counselor” (2013). A mai jucat în filmele: „Under the Gun” (1986), „The Pick-up Artist” (1987), „Another You” (1991), „Harley Davidson and the Marlboro Man” (1991), „Hoodlum” (1997), „Light It Up” (1999), „And Then Came Love” (2007).

În prezent, Williams este implicată în activități caritabile, susținând organizații precum „Concerts for America” și „Special Olympics”. Ea este, de asemenea, mamă a patru copii și continuă să cânte și să se implice în mai multe proiecte și emisiuni.