Premiile Emmy 2024: „Succesiunea” , „The Bear” și „Beef” au luat acasă toate premiile principale. Emisiunea lui John Oliver a câștigat premiul principal al categoriei sale: „Le mulțumesc avocaților nervoși”. Cine a purtat diamante de peste 100.000 de dolari (VIDEO, FOTO)

Luni a avut loc . Programată inițial pentru luna septembrie a anului trecut, ceremonia a fost amânată din cauza grevei sindicatelor actorilor, care i-a împiedicat pe actori să participe la ceremoniile de premiere. Câştigătorii au fost anunţaţi de prezentatorul Anthony Anderson.

„Succession” a fost premiantul principal cu 27 de nominalizări pentru al patrulea și ultimul sezon și a dus acasă râvnitul premiu pentru cel mai bun serial pentru a treia oară.

Actorii Matthew Macfayden, Sarah Snook și Kieran Culkin au primit, de asemenea, premii Emmy pentru rolurile lor.



În total, HBO Max a adunat 31 de statuete în acest ciclu de premii, urmat de Netflix cu 22 și 16 pentru FX. Serviciile de streaming Apple TV+ și Disney+ au urmat cu 10 și, respectiv, nouă premii.

„Beef” de la Netflix a luat multe premii pentru distribuție, în timp ce „The Bear” de la FX a câștigat premiul pentru cel mai bun serial de comedie. La o săptămână după o serie de victorii la Globurile de Aur, echipa din spatele Beef a avut o altă noapte dominantă la cea de-a 75-a ediție a Premiilor Emmy.

A câștigat premiul pentru cea mai bună miniserie iar actorii Ali Wong și Steven Yeun au câștigat fiecare pentru rol principal, în timp ce Lee Sung Jin a câștigat premii atât pentru scenariu, cât și pentru regie.

a fost marcată printr-un discurs atunci când Oliver a vorbit în numele scenariștilor săi cu ajutorul cărora, talk-show-ul său a câștigat opt premii Emmy la rând.

Victoria este interesantă, totuși, datorită schimbării regulilor Emmys, care a forțat Last Week Tonight să iasă din vechea sa categorie, înfruntându-se împotriva Saturday Night Live și A Black Lady Sketch Show pentru prima dată.

În timpul discursului său, Oliver a mulțumit personalului său, HBO și „avocaților noștri care sunt supărați pe noi tot timpul”.

Înainte de a fi scos în grabă de pe scenă de Doris Hancox, mama lui Anthony Anderson, Oliver a menționat că le-a promis că le va cumpăra copiilor săi cărți Pokémon în timp ce se afla în California.

„Și nu știu de unde să iau cărți Pokémon în L.A.”, a spus el. „Așadar, dacă știe cineva de unde să obțină cărți Pokémon, aș rămâne îndatorat.”

