Prețurile din restaurantele lui Cătălin Scărlătescu nu sunt pentru orice buzunar / Cât costă o porție de cartofi

Chef Cătălin Scărlătescu are un lanț de trei restaurante în București, în zonele cele mai frecventate de către oameni, însă e clar că doar cine își permite poate mânca preparatele sale unice.

Tu te-ai întrebat vreodată ce prețuri sunt la restaurantul lui Cătălin Scărlătescu?

Prețurile din restaurantele lui Cătălin Scărlătescu

Cătălin Scărlătescu face o adevărată artă în bucătărie. Știe cum să îmbine preparatele pentru a oferi un gust autentic, dar și cum să le gătească astfel încât să fi un adevărat curcubeu pe cerul gurii. Cu toate astea, nu mulți își permit să mănânce zilnic la restarurantele sale.

Cătălin Scărlătescu este extrem de ceea ce înseamnă domeniul culinar. Știe cum și în ce fel să combine totul, pentru ca la final, clienții să se bucure de un gust extraordinar cu care vor mai vrea în viitor să își delecteze papilele gustative.

Totuși, preparatele sunt unele gustoase, dar nu oricine și le-ar putea permite. Un singur produs, de exemplu, pornește de la 40 de lei. Nu, nu este vorba despre o simplă porție de cartofi prăjiți, fiindcă aceea costă 46 de lei.

Bineînțeles, dacă combini cu o garnitură, este de înțeles că prețul depășește suma de 100 de lei. Dacă vorbim despre meniuri pretențioase, fructe de mare și alte preparate inedite, prețurile cresc considerabil. Mai concret, un ‘Turnedo Rossini: foie gras, beef fillet, croutons, truffle și jus de veau, 160 g’ costă 184 RON, iar un ‘Black Angus Entrecote Xmichurri, aioli 190g’, ajunge la 194 lei, scrie .

Cătălin Scărlătescu a pornit de jos

Cătălin Scărlătescu nu s-a trezit un bucătar de succes peste noapte, așa cum sunt tentați mulți să creadă. A pornit de jos, astfel că de la manipulare marfă sau curățenie, a trecut ajutor de bucătar. Treptat, a căpătat experiență, astfel că a reușit să lucreze prin numeroase țări în domeniul culinar. Inclusiv în America, continent unde a participat la competiția ‘America Express’.

„(…) M-am plimbat din Hong Kong până-n Brazilia. Am văzut vreo 50 şi ceva de ţări, şi nu câte trei-patru ore, cum le văd cei de pe croazieră. În niciun port de 4 zile. Apoi, am plecat iar în Germania, unde am început încet, încet să lucrez în restaurante pretenţioase, de top, printre care Kempinski Sporting Club Badsarrow, a urmat Filippo Nisi în Koln.

M-am întors în România şi am devenit şeful bucătar în anul de glorie al restaurantului Angels, după care am fost Executive Manager la Museum, în Cotroceni, am devenit copartener cu un prieten foarte bun italian, la un restaurant care se chema Il Gambero Rosso, iar de 6 ani lucrez la Howard Johnson”, a povestit Cătălin Scărlătescu.