Prima reacția a lui Bogdan Vlădău după ce Gina Chirilă a șters fotografiile cu el. Cei doi ar avea probleme în căsnicie

a șters fotografiile cu Bogdan Vlădău, iar fanii s-au gândit că cei doi sunt pe punctul de a se despărți. Și Bogdan Vlădău a transmis un mesaj prin care le-a dat de înțeles fanilor că sunt probleme mari în căsnicia lor.

Probleme în căsnicia celor doi

Bogdan Vlădău și Gina Chirilă sunt căsătoriți din 2017 și împreună au o fetiță, Katia. Mariajul lor nu este unul ușor, s-au confruntat cu diferite probleme, gelozii, conflicte și deși sunt destul de discreți în privința căsniciei lor, momentul în care Gina a șters fotografiile cu soțul ei a pus fanii pe gânduri, informează

În urmă cu puțin timp, Gina Chirila a postat și un mesaj cu subînțeles pe TikTok, iar fanii nu mai știu ce să creadă despre căsnicia celor doi.

„Poate că în alt univers l-aș fi lovit în față pentru lipsă de respect”, a fost mesajul publicat de Gina Chirilă pe TikTok.

Ce a postat Bogdan Vlădău

Nici Bogdan Vlădău nu s-a lăsat mai prejos și a reacționat, dar fanii lor tot nu înțeles ce se petrece între ei cu exactitate, mai ales că ei nu au făcut nicio declarație oficială referitoare la mariajul lor.

„Îți ia puțin mai mult pentru că tu nu minți, nu folosești oameni, nu înșeli, nu manipulezi sau nu îți vinzi sufletul”, a scris Bogdan Vlădău pe Instagram.

Gina Chirilă a povestit, în urmă cu ceva timp, că iar fotomodelul a suferit foarte mult. Chiar dacă soțul ei a trădat-o, ea a ales să îi ma idea o șansă, iar odată cu nașterea primului copilu, relația lor a devenit mai solidă.

„Hai să fiu sinceră! Am trecut peste asta. Am iertat. Dar nu vreau să spun tinerelor care mă urmăresc și care mă iau ca un exemplu să facă asta sau să facă la fel ca mine, ci să facă ceea ce simt. Eu asta am simțit. Asta nu înseamnă că sunt un exemplu sau ele ar trebui să ierte. Am aflat și ulterior a venit Bogdan și am discutat. Am rezolvat-o matur, într-un final. A fost nevoie de timp pentru a-și reclădi încrederea. Dar sentimentele nu s-au schimbat, asta m-a surprins și pe mine. Nu a fost chiar așa frumos, că eram mici, mai tineri, nu înțelegeam lucrurile ca acum. Eu eram destul de tul bure cu mine, așa. Nu eram ok. A fost așa, ceva trecător. Eu cred că orice încercare grea te întărește și sudează cuplul poate mai bine”, a declarat Gina Chirilă, la acea vreme.