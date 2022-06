Gina Chirilă a spus cum a trecut peste infidelitatea soțului său: „Sentimentele nu s-au schimbat, asta m-a surprins și pe mine”

Invitați la podcastul lui Cătălin Măruță, Gina Chirilă și Bogdan Vlădău au împărtășit fanilor întâmplări mai puțin știute din Relația acestora a fost încercată de un episod de infidelitate, însă au reușit să gestioneze această situație și să-și consolideze încrederea.

Cei doi sunt împreună de mai bine de 10 și au o fetiță. Deși acum reprezintă imaginea unui cuplu frumos și solid, la începuturile relației, încrederea Ginei în partenerul său a fost zdruncinată. Cu toate acestea, modelul a ales să trateze lucrurile cu maturitate și să-i mai dea acestuia o șansă.

Gina Chirila a iertat infidelitatea soțului ei

Întrebată dacă i-ar ierta infidelitatea soțului, Gina Chirilă a ales să fie sinceră, mărturisind că a trecut printr-un astfel de episod în trecut. Tânăra mămică a spus că această experiență nu i-a schimbat sentimentele în vreun fel, însă a fost nevoie de .

„Am trecut peste asta, am iertat infidelitatea. Nu vreau să mă ia nimeni drept exemplu, eu asta am simțit. Am aflat și ulterior a venit Bogdan și am discutat, am rezolvat-o matur. Probabil s-a întărit relația atunci, dar s-a și rupt ceva.

A fost nevoie de timp pentru a-și reclădi încrederea, dar sentimentele nu s-au schimbat, asta m-a surprins și pe mine. Probabil de asta am iertat și am stat”, a mărturisit Gina Chirilă, potrivit

Ce a spus Bogdan Vlădău despre acest episod

Imaginându-se în ipostaza în care a fost soția sa, Bogdan Vlădău a mărturisit că nu i-ar putea răpi fericirea partenerei sale dacă și-o găsește în brațele altui bărbat. Despre episodul său de infidelitate, cântărețul a spus că trecea printr-o perioadă mai tulbure.

„Eram mai mici, mai tineri, nu vedeam lucrurile ca acum. Eu eram mai tulbure în acea perioadă, era ceva trecător. Orice încercare grea te sudează. Și eu m-am gândit la un moment dat despre posibilitatea ca ea să mă înșele, m-am gândit realist.

Încerc să fiu OK cu situația asta, dacă se va întâmpla vreodată. Sper să nu se întâmple, dar dacă se va întâmpla… omul trebuie să fie fericit, nu trebuie să-l ții lângă tine”, a mărturisit el.