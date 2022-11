Printul Harry, sărut pasional cu o vedetă de televiziune: „A fost jucăria mea sexuală. M-a lăsat fără cuvinte”

O femeie divorțată susține că avut o aventură cu prințul Harry și că fiul regelui Charles i-a dat „cel mai pasional sarut” pe care l-a avut vreodată, conform publicației The Sun.

Printul Harry, sarut pasional cu o vedetã de televiziune

Catherine Ommanney spune că a fost lăsată „fără cuvinte” de sărutul pe care l-a avut cu prințul când acesta avea doar 21 de ani. La acea vreme, aceasta era mamă a doi copii și avea vârsta de 34 de ani.

Vedetă în reality show-ului The Real Housewives of D.C. susține că Harry a fost „jucăria ei sexuală”, scrie The Sun.

Catherine, acum în vârstă de 51 de ani, a vorbit despre relația ei cu Ducele de Sussex, după ce a aflat că acesta scrie despre fostele sale iubite în noua sa carte autobiografică.

„Mă îndoiesc că voi fi în cartea lui Harry”, a precizat Catherine Ommanney.

Cunoscutul star TV a povestit totul despre prima lor întâlnire și despre modul în care Harry i-a dat un sărut „incredibil”.

Catherine Ommanney susține că a avut parte de o aventură cu Prințul Harry în 2006

În 2006, cei doi au ieșit într-un club din Chelsea. După câteva pahare, „petrecerea” s-a mutat la unul din prietenii membrului familiei regale britanice, susține Catherine.

„Am intrat în baie cu hainele pe noi și unul dintre prietenii noștri mi-a făcut o fotografie pe telefon”, povestește vedeta reality show-ului The Real Housewives of D.C.

Ulterior, aceasta a relatat că cei doi s-au dus în bucătărie, unde actualul soț al lui Meghan Markle a preparat un sandviș cu bacon.

„Am stat în bucătărie unde am discutat cu orele și am râs. Am început să ne jucăm, iar după 15 minute de wresling i-am spus că trebuie să plec acasă. Atunci m-a ridicat de mijloc de și m-a lipit de perete.

„Mi-a dat cel mai incredibil și pasional sărut pe care l-am avut vreodată în viața mea. Am rămas absolut fără cuvinte”, a precizat Catherine, conform .

S-au mai sărutat într-o altă seară

După acel episod, cei doi au continuat să-și dea mesaje. „L-am văzut o săptămână mai târziu, la un bar din Kensington. Ne-am mai sărutat o dată, iar Harry mi-a spus cât de frumoasă sunt.

Ne-am mai întâlnit de câteva ori, mereu în baruri”, a povestit Cahterine. Totul s-a terminat după alte două întâlniri când Prințul Harry și-a schimbat numărul de telefon, iar Catherine n-a mai putut să-l contacteze.

S-au revăzut întâmplător trei ani mai târziu, când vedeta TV era căsătorită pentru a doua oară.

„Fără să fiu arogantă, cred că amândoi ne-am dorit destul de tare, chiar dacă era mult prea tânăr pentru mine. Dacă nu ar fi membru al familiei regale și ar fi cu zece ani mai în vârstă, ar fi bărbatul perfect pentru mine.”, a concluzionat femeia care susține că a avut o scurtă aventură cu Ducele de Sussex.