Ramona Olaru nu mai vrea să audă de Cătălin Cazacu! Blondina l-a făcut praf pe fostul partener de viață: „Este format din lucruri urâte, nepotrivite, groaznice”

Ramona Olaru nu a mai rezistat și l-a făcut praf pe Cătălin Cazacu. La început, cei doi au fost prieteni foarte apropiați, iar mai apoi au fost împreună, chiar dacă iubirea lor a fost plină de încercări. Atunci când toți susținătorii lor sperau că se vor căsători, cuplul s-a destrămat brusc și fără prea multe explicații.

Recent, prezentatoarea de la Neatza a dat de înțeles că fostul său partener de viață ar fi înșelat-o.

Ramona Olaru nu mai vrea să știe nimic despre fostul partener de viață

Fosta parteneră de viață a lui Cătălin Cazacu, asistenta de la Neatza, îl descrie ca fiind o persoană „groaznică”. Deși cuvintele adresate nu par foarte dure, blondina a menționat că timpul petrecut alături de această persoană a afectat-o psihic.

„Este un tot format din multe lucruri urâte, nepotrivite, groaznice pot folosi cuvântul ăsta, că eu am locuit acolo, am trăit cu acest om multe momente și lucrul pe psihic a fost incredibil de rău, ceva ce nu foarte multe persoane pot duce. Am zis că nu o să mai vorbesc foarte mult despre subiectul ăsta, poate mai degrabă aș vorbi despre alte relații de dinainte.

Dacă vorbesc de ceva de aici, de curând, simt că aduc și mai rău ”răul” după mine. Repet, oamenii nu știu, a fost ceva foarte rău ce nu poate fi explicat în cuvinte. Sunt lucruri pe care ar trebui să le țin pentru mine și să nu le spun deloc. Nu o să arunc cu noroi, trebuie să fiu bine cu mine. Nu sunt ajutorul nimănui și nici salvatoarea nimănui. Treaba lui cum vrea să fie”, a spus asistenta de la Neatza.

Chiar dacă au încercat să fie discreți cu privire la relația lor, amândoi au aruncat cu vorbe destul de dureroase unul la adresa celuilalt. Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au mai ieșit în fața publicului cu diverse declarații, dar niciodată nu au vorbit exact despre motivele pentru care au renunțat să mai formeze un cuplu.

„A trebuit, probabil că da (n.r. să fie înșelată, ca să pună punct). Acesta a trebuit să fie un punct final care să mă ajute pe mine, deși știam anumite lucruri dinainte. Lăsând la o parte ziarele, că spun vorbe puține față de tot ce s-a întâmplat.

Am zis că dacă o să am vreodată ocazia am să pun pe foaie toate lucrurile respective, iar un regizor să facă un film despre treaba asta cu alte personaje și, cu siguranță, va fi cel mai vândut film”, a adăugat Ramona Olaru, conform .