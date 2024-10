Reacția Marei Bănică, după ce a văzut scene degradante cu Raluca Pastramă, surprinse chiar de fostul soț. „M-a marcat foarte tare ce am văzut”

Ieri, Pepe a fost prezent în platoul emisiunii „Un show păcătos”, dorind să clarifice acuzațiile aduse de fosta sa soție, . Aceasta a susținut că artistul a consumat substanțe interzise.

Însă, Pepe nu doar că a dorit să se apere, ci a trecut el însuși la atac. Acesta le-ar fi arătat lui Dan Capatos și Marei Bănică, prezentatorii emisiunii „Un show păcătos”, în pauza de publicitate, filmări indecente cu fosta sa soție, dar și imagini care sugerau că Raluca Pastramă ar fi consumat substanțe interzise.

Afectată de cele văzute, Mara Bănică a făcut o postare în care le-a povestit fanilor săi tot ce se petrecuse în acea seară.

„Am avut o seară foarte grea din punctul de vedere al conținutului. O seară care nu trebuia să debuteze așa, care avea cu totul și cu totul alt desfășurător. A pornit de la un SMS pe care l-am primit de la Raluca Pastramă.

Aveam o știre scurtă despre divorțul de Ibrahim, cel de-al doilea soț al ei, în care a fost martor Pepe. S-a ajuns la o serie de dezvăluiri care s-au finalizat cu sosirea intempestivă a lui Pepe, care ne-a arătat niște imagini în pauza publicitară, în care spune că Raluca , și niște filmulețe – nu le-aș numi pornografice – din intimitatea ei, dacă ea este în acele imagini.

Eu pe oamenii ăștia i-am cunoscut, am fost la nunta lor, la botezul copiilor, atunci când erau un cuplu, și m-a marcat foarte tare ce am văzut. Am trăit o seară șocantă pentru mine!”, a transmis Mara Bănică pe Instagram.

Raluca Pastramă se apără

Raluca Pastramă neagă categoric acuzațiile aduse, spunând că nu este ea cea care apare în filmări.

„În imaginea aia, cred că una dintre ele, unde este buletinul meu, este o imagine pe care i-a dat-o lui Ibrahim. Nu sunt eu acolo. (…) Este o imagine pe care Ibrahim a făcut-o cu telefonul lui. Dacă eram într-o filmare pe wc și mâncam o shaorma, asta înseamnă că am făcut ceva rău? (…) Alea au fost puse la dosare. Eu nu știu cum arată, nu m-am drogat în viața mea. Nu știu cum arată, cum să fac eu așa ceva?”, a spus Raluca Pastramă, potrivit .