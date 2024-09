S-a rupt relația de prietenie dintre Andreea Antonescu și Andreea Bălan. „Adevărul îl știm noi foarte bine!”

Andreea Antonescu a discutat în cadrul unui interviu despre relația pe care o are cu Andreea Bălan, fosta sa colegă din trupa Andre, și a împărtășit detalii despre incidente neplăcute cu paparazzi în trecut.

De ce s-a răcit relația dintre cele două

au ales să meargă pe căi separate, iar în urmă cu 20 de ani au renunțat la trupa Andre. Relația de prietenie dintre cele două a reapărut după ce Andreea Bălan a făcut stop cardio-respirator pe masa de operație în timp ce o aducea pe lume pe cea de-a doua fetiță.

În prezent, relația dintre cele două nu mai este ca înainte și își vorbesc foarte rar. Andreea Antonescu a oferit detalii despre relația Andreei Bălan cu Victor Cornea și despre dinamica actuală dintre ele. Aceasta a explicat că artista ar trebui să fie obișnuită ca fanii să speculeze că ea și Victor Cornea ar fi căsătoriți și să nu se mai lase afectată de articolele apărute despre ea.

Andreea ar trebui să fie obișnuită cu tot felul de lucruri care apar de nicăieri. Orice gest, la urma urmei, este analizat. Cea mai mică chestie este analizată. Adevărul îl știm noi foarte bine! Suntem cât se poate de transparente pe paginile noastre de social media.

De exemplu, nu îmi place să expun chiar tot ce se întâmplă în casa și în familia mea, dar sunt anumite lucruri pe care le împart cu prietenii de acolo! Andreea e fericită și asta le doresc tuturor celor care își caută fericirea!”, a declarat Andreea Antonescu pentru

Experiența neplăcută a Andreei Antonescu cu un paparazzi

Antonescu a rememorat și un incident neplăcut de la începutul relației sale cu , când a fost urmărită de paparazzi.

„Mi s-a întâmplat! Se întâmplă și s-a întâmplat cam tot timpul! Astăzi paparazzi se comportă foarte frumos și civilizat, nu am ce să spun! La un moment dat, în schimb, s-a întâmplat ceva când eram cu Traian, nu aveam nimic de ascuns, eram oficial într-o relație. Ba, mai mult, era și o prietenă de-ale mele. Era destul de târziu, cred că 8 sau 9 seara, ieșisem dintr-un mall și un paparazzo a sărit pe mașina mea efectiv! A sărit pe parbriz!

Nu aveam ce să ascund, dar m-am speriat foarte tare și m-am ascuns sub bord de frică! Acesta a fost singurul episod. Am mai avut bodyguarzi, dar nu exista așa ceva când ieșeam pe stradă! Întotdeauna am considerat că pot trăi frumos între oameni. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, de-a lungul timpului, pe stradă sau la concerte, oamenii s-au purtat frumos cu mine, mi-au adresat cuvinte minunate. Da, la concerte este cu totul altceva! Sunt mii de oameni, se pot întâmpla multe lucruri nefericite, astfel că există pază, există poliție și mai multe. Dar așa, în viața de zi cu zi, nu!”, a povestit Andreea Antonescu.