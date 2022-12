S-au despărțit prieteni: Carmen Șerban a evitat o relație toxică. Solista crede în „sufletul pereche” și nu renunță să îl caute

Carmen Șerban dezvăluie că relația lor devenise toxică. Astfel, cei doi au ales să încheie povestea de iubire într-un mod consensual, cu respect reciproc, fără un final urât, așa că au decis să rămână prieteni.

„Nu am spus niciodată că nu mă implic pe lungă durată.

Am spus că nu cred în instituția căsătoriei, la modul că ar putea fi onorată și respectată exact așa cum se presupune că ar trebui să fie: fără infidelități, fără interese meschine, etc.

În momentul acesta sunt singură, după ce am încheiat o relație de aproape șase ani. Nu a mai mers și am decis împreună “să luăm o mică pauză” deși știm amândoi că s-a terminat definitiv. Deveniserăm toxici unul pentru celălalt și am decis, tot împreună, că o să rămânem prieteni”, a relatat Carmen Șerban, pentru

Crede în „sufletul pereche” și nu renunță să îl caute

Carmen Șerban nu a încetat să creadă în dragoste, chiar dacă povestea de iubire dintre ea și fostul partener s-a încheiat.

Nu îi place singurătatea, așa că nu are timp de pierdut și nu face un secret din asta: Carmen Șerban își caută sufletul pereche, știe că undeva se află și își dorește să-și întâlnească jumătatea.

„Odată cu înaintarea în vârstă prioritățile se mai schimbă, iar acum pot să spun că îmi doresc să-l întâlnesc pe acel “suflet pereche”, dacă există într-adevăr așa ceva! Singurătatea îți chinuie sufletul, deci nu este pentru mine”, a adăugat actrița pentru publicația amintită.