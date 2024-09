Sacrificiile făcute de Ana Bodea pentru a deveni balerină. A suferit și de anorexie

actrița din Lia, a făcut foarte multe sacrificii pentru a deveni balerină și a avut o adolescență grea în perioada în care se afla în Moscova.

Dificultățile prin care a trecut Ana Bodea în Rusia

a început lecțiile de balet de când avea trei ani, alături de verișoara ei. I-a plăcut foarte mult acest sport și a vrut să îl ducă la alt nivel, drept pentru care a continuat să performeze și în perioada adolescenței, ceea ce a făcut-o să renunțe la înot, alte sport pe care îl practica, informează

Obiectivul actriței a fost să ajungă cea mai talentată balerină din lume, a obținut o bursă de studiu în Moscova, la Teatrul Bolshoi, unde a fost tratată diferit. Ea a plecat la 14 ani în Rusia, a trebuit să se descurce singură cu profesorii exigenți, s-a acomodat foarte greu pentru că nu cunoștea limba rusă și a pus foarte multă presiune pe ea. A ajuns să sufere de depresie și scădea foarte mult în greutate după ce a văzut că avea cu trei kilograme mai mult decât ar fi trebuit.

„În primul an de la Bolshoi, fiind o presiune mare pe care o puneam în special eu, mi-era foarte greu și nu-mi dădeam seama. Eu am aflat după de depresia, îmi spusese psiholoaga care m-a ajutat să-mi revin. A fost o combinație, mai întâi am avut o depresie de care nu știam, apoi am primit un tabel cu înălțimea și greutatea pe care trebuia să o am, eram cu trei kilograme în plus și atunci am început să slăbesc. Atunci nu mai mâncam”, a povestit Ana Bodea în podcastul moderat de Ilinca Vandici.

A ajuns la 30 de kilograme

Actrița s-a luptat să aibă greutate dorită cât mai repede și a început să nu mai mănânce. A făcut mult sport și a ajuns la 30 de kilograme cee ace i-a speriat pe părinți și profesori. Din nou, greutatea ei nu a fost una potrivită și a fost dusă la doctor. A trebuit să facă terapie pentru a echilibra mâncarea cu grija de sine.

„La final de an aveam examene și conta cum dansam, cum arătam, dacă te încadrai în tabelul acela. Dacă nu, se scădea din punctaj. Am început să slăbesc, am început să mă antrenez și mai mult. Dădeam ture de alergare peste tot, apoi am început să mănânc tot mai puțin și așa am slăbit. Nu am știut cum să mă opresc. Eram la școală și la balet de la 8 dimineața la 11 noaptea. Eu slăbisem foarte mult, iar părinții și-au dat seama că ceva nu e bine. Profesorii au început să-mi spună că nu arăt bine. Am ajuns la 29 de kilograme și am dat niște examene foarte grele. Nu-mi dau seama cum am supraviețuit.

Doctorii le-au spus părinților că ar putea să mă piardă. Era un șoc prea mare pentru organism și nici organele nu mai funcționau. Pe mine m-a ajutat terapia. Eram în punctul în care mă speria mâncarea. Am cunoscut o doamnă pediatru foarte bună și nu știu ce s-a întâmplat la prima ședință, dar m-am dus și am mâncat. Mi-am dat seama că am pus foarte multă presiune pe mine”, a mai spus actrița.