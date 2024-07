Sânziana Negru, pusă la zid de Ruxi, după ce a aruncat la gunoi mâncarea pe care o promovase: „Nu doresc nimănui să știe cum e să vrei să mănânci și să nu ai ce” (VIDEO)

Creatoarea de conținut Sânziana Negru și iubitul ei, actorul Ștefan Floroaica, au devenit ținta criticilor, după ce au aruncat la gunoi o pungă cu produse alimentare de la Lidl, pe care tocmai o promovaseră printr-un clip în online. Clipul a fost șters după ce un internaut, Avram Grigore, a povestit că l-a văzut pe Floroaica aruncând punga la gunoi.

Printre cei care au criticat cuplul s-a numărat și creatoarea de conținut Ruxi, fostă concurentă „Bravo, ai stil!” și „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”.

Ruxi a ironizat-o pe Sânziana Negru

Într-o postare ironică în online, Ruxi s-a arătat fericită că a prins ofertă la „pungile speciale” în care îți poți arunca mâncarea la gunoi.

„Mereu îmi comand mai mult decât trebuie și iau la pachet ce rămâne. Găsesc cui să îi dau. Ori îi dau unei vecine, ori cuiva pe stradă ori vreun prieten se trezește că e flămând. De când am fost în junglă, am înțeles cum e să trăiești cu senzația de foame zilnic. E oribil! Gândul că mulți trăiesc zilnic cu foamea… nu doresc nimănui să știe cum e să vrei să mănânci și să nu ai ce”, a susținut Ruxi, de data aceasta serios, pe Instagram.

Cum s-a apărat Ștefan Floroaica

Ștefan Floroaica susținând că el a aruncat punga cu alimente la gunoi, considerând că nimeni nu s-ar putea folosi de ele.

„După ce am terminat de filmat acel material, eu am luat punga şi am aruncat-o la gunoi. Produsele acelea care erau în pungă, multe dintre ele, au fost fâţâite, duse de colo, colo, în soare şi aşa mai departe, pentru că am filmat în mai multe locuri, că nu ne iese din prima mereu. Şi, sincer, am considerat că nu am ce să împart genul ăla de produse. Într-adevăr, unele puteau fi împărţite, dar marea majoritate a lor, nu. Acesta a fost raţionamentul meu în momentul ăla”, a explicat actorul, pe TikTok.

Sânziana Negru nu a avut deocamdată nicio reacție.

Ce spune Lidl

Lidl a dat de înțeles că nu va mai colabora cu Sânziana Negru: „Suntem întristați de ceea ce ea și partenerul ei au făcut și, mai ales, nu înțelegem de ce. Așteptarea noastră este ca o persoană cu care am mai avut colaborări punctuale în decursul ultimilor ani, să fie familiarizată cu ceea și cu demersurile noastre de combatere a risipei, demersuri vizibile în Social media, mediul în care activează. Pentru noi, acest gest este motiv al încetării unor potențiale viitoare colaborări. Sperăm ca acest incident să fie o ocazie în plus pentru ca fiecare dintre noi să conștientizeze încă o dată, de câte ori ajunge în situația să arunce mâncare și să își ia propriile lecții în ceea ce privește combaterea risipei alimentare și acțiunile pe care le poate face în acest sens”.