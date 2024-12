Scurtă istorie a pulovărului urât de Crăciun, trendul anului 2024: Flashback la „Jurnalul lui Bridget Jones” din 2001 în care Colin Firth poartă renul cu nas uriaș și roșu

Îl știți deja. Este pulovărul pufos, de obicei în diferite nuanțe de roșu, alb și verde, adesea din țesătură de origine necunoscută, și cu cel puțin un motiv inspirat de pe el – un om de zăpadă, beteală, pomul împodobit, unul sau mai mulți reni, uneori chiar bomboane. Primește puncte suplimentare dacă are pompoane 3D sau clopoței.

Puloverele cu tematică de Crăciun au început să-și facă apariția în anii 1950

Obiectul de îmbrăcăminte a devenit rapid o parte esențială a sărbătorilor, omniprezentă ca luminile de Crăciun și hârtia de împachetat. Este destul de… de prost gust și urât, dar are și o trăsătură nostalgică oarecum – poate fi echivalentul în modă al unui film de Crăciun de la Diva.

Totuși, a fost nevoie de ceva timp pentru ca pulovărul urât de Crăciun să-și găsească locul pe care îl are anul acesta în topul trendurilor de Crăciun.

Puloverele cu tematică de Crăciun au început să-și facă apariția în anii 1950, în SUA, un pas important către comercializarea furibundă a sărbătorilor. Denumite inițial „Jingle Bell Sweaters”, acestea nu au fost la fel de stridente ca rudele lor de astăzi și au avut parte de puțină popularitate pe piață, deși unele vedete de televiziune s-au străduit să le recomande.

Abia în anii 1980, pulovărul urât de Crăciun a devenit ceva de neratat. Mulțumită culturii pop și comediilor, cu personajele tatălui nebun cum era considerat Clark Griswold al lui Chevy Chase din „National Lampoon’s Christmas Vacation” care a transformat pulovărul de sărbători într-o manifestare neplăcută, dar îndrăzneață de bucurie.

Puloverele cu fulgi de zăpadă nu erau considerate cool, dar anunțau prin toate fibrele (naturale sau nu) Crăciunul. Erau îmbrăcate la petrecerile de la birou și în ziua de Crăciun.

În anii 1990, pulovărul de Crăciun a scăzut din nou la capitolul popularitate; a fost ceva ce numai rudele mai în vârstă și demodate s-ar fi putut gândi vreodată să poarte sau să ofere drept cadou. Până la începutul noului mileniu, articolul a fost considerat aproape în unanimitate un accident vestimentar.

În „Jurnalul lui Bridget Jones” din 2001, în care Mark Darcy, jucat de Colin Firth, se întoarce pentru a o saluta pe Bridget (Renée Zellweger) la o petrecere de familie, poartă un astfel de pulovăr, cu un ren uriaș cu nasul roșu. Bridget este îngrozită. Ca noi toți care am văzut scena.

Dar am și zâmbit. pentru că pulovărul urât de Crăciun face asta – ți-e rușine cu el, dar în adâncul sufletului tău te înveselește, te face să te simți bine.



Pulovărul urât de Crăciun ne face să ne simțim bine pentru că luăm o pauză de la luatul prea în serios

La începutul anilor 2000 acest produs de bază pentru sărbătorile de iarnă a primit o nouă viață. Conform cărții „Ugly Christmas Sweater Party Book: The Definitive Guide to Getting Your Ugly On”, petrecerile cu și despre pulovere de Crăciun au început chiar în momentul în care Bridget strâmba din nas la cel purtat de Darcy.

Brian Miller, unul dintre autorii cărții și fondatorul magazinului online UglyChristmasSweaterParty.com, spune: „Este greu de spus ce a declanșat schimbarea de perspectivă, dar cred că în momentul în care cineva a purtat îmbrăcămintea într-un mod plin de umor, oamenii au început să vadă partea comică a situației”, a spus el.

După acel moment, popularitatea pulovărului urât de Crăciun a început să crească.

Giganții fast-fashion precum Topshop și retaileri de ultimă generație precum Nordstrom au început să-și umple rafturile și site-urile cu modele stridente în fiecare sezon de vacanță.

Magazinele second hand au valorificat tendința prin creșterea stocurilor de oameni de zăpadă tricotați și pulovere cu Moș Crăciun. Chiar și casele de modă cele mai cunoscute au urmărit trendul.

În 2007, Stella McCartney a lansat un pulover alpin cu un urs polar. A urmat Givenchy în 2010, iar Dolce & Gabbana în anul următor.

2012 a fost un punct de cotitură pentru nebunia puloverelor urâte.

Organizația caritabilă din Marea Britanie Salvați Copiii a lansat Christmas Jumper Day, un eveniment de strângere de fonduri care încuraja oamenii să-și îmbrace cele mai îngrozitoare pulovere de Crăciun.

Ziarul britanic The Telegraph a descris articolul ca fiind „must-have-ul acestui sezon”, în timp ce New York Times a scris despre petrecerile cu tematică de pulovere de Crăciun, pub-uri și comercianții specializați care au înflorit în Statele Unite. În același timp, puloverele au început să arate tot mai ciudat și să fie tot mai încărcate, atingând apogeul kitsch-ului.

Celebritățile, de la Taylor Swift la Kanye West, au îmbrățișat tendința. Prezentatorul emisiunii Jimmy Fallon a început chiar să difuzeze un segment regulat numit „12 Days of Christmas Sweaters”, care este difuzat și astăzi.

În orice caz, ascensiunea rețelelor sociale nu a făcut decât să sporească statutul de „răcnet al modei” al pulovărului urât de Crăciun. Astăzi, concurăm pentru a ne arăta dragostea pentru puloverele de Crăciun pe Instagram, în timp ce oricine, de la retailerul de masă Target până la lanțurile de fast-food și mai multe case de modă își oferă propriile versiuni ale hainei.

Pulovărul urât mai are aceste atuuri, greu de găsit în cazul altor obiecte vestimentare: Poate fi purtat de oricine – de la copiii care îl poartă ironic la școală până la angajații de prin birouri la petrecerea lor de sfârșit de an. Puloverele urâte sunt democratice. Și amuzante.