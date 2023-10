Silvia Dumitrescu, mai sinceră ca niciodată. Ce visuri neîndeplinite a adunat artista până la 64 de ani: „Sper să ajung să ...”

Silvia Dumitrescu, una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică pop din România, a împlinit vârsta de 64 de ani. În pofida faptului că s-a bucurat întotdeauna de succes în carieră, aceasta a dezvăluit că la vârsta ei are încă dorințe profesionale neîndeplinite.

Vedeta a dezvăluit ce visuri nu i s-au îndeplinit încă

Silvia Dumitrescu este căsătorită de 25 de ani cu chitaristul Florin Ochescu, împreună cu care are un băiat, pe nume Iulian. Artista s-a făcut remarcată încă de la începutul carierei sale printr-o atitudinea îndrăzneață. Cu toate acestea, vedeta recunoaște că a rezistat în această industrie și încă face eforturi disperate să se mențină pe piață.

Pe data de 3 octombrie, cântăreața a împlinit 64 de ani, iar ce visuri neîndeplinite a adunat până în prezent.

„Am mai multe visuri neîmplinite dar sper că, până la sfârșitul vieții, să mi se împlinească. De exemplu îmi doresc să joc într-un film, să joc într-un musical, să fac duete cu diverși artiști. Vă spun un secret, primul duet pe care îl voi face în această toamnă este cu colegul și prietenul meu Gabriel Cotabiță.

Sper să ajung să fac parte dintr-un juriu la aceste concursuri de talente foarte vizionate. Sincer, mă uit și eu cu mult interes, având în vedere că am și eu elevi foarte talentați”, a declarat Silvia Dumitrescu pentru .

Boala rară de care suferă Silvia Dumitrescu

Silvia Dumitrescu, una dintre vocile de aur ale României, a dezvăluit că se luptă de mai mulți ani care îi afectează funcția glandei tiroide.

„În urma pierderii mamei mele – a murit la 59 de ani, de cancer, când băiețelul meu avea 10 luni – am avut un șoc emoțional atât de puternic, încât m-am îmbolnăvit. Am fost la un doctor endocrinolog și am aflat că am noduli pe tiroidă și hipotiroidie. Iar după niște ani, când niciun tratament nu mă mai salva, am mers în Germania, la o doctoriță care mi-a dat diagnosticul de Tiroidită Autoimună Hashimoto.

Am înțeles atunci că silueta mea va avea tot timpul de suferit, că voi avea o lipsă permanentă de anumite vitamine, că voi obosi mai ușor și că starea mea emoțională va avea de suferit (atacuri de panică, stare de agitație, nervozitate, palpitații)”, a detaliat Silvia Dumitrescu pentru .

„Când a murit mama mea, eu am stat numai pe calmante și toți mă luau de lângă ea și mă duceau în altă parte, să nu mi se facă rău. La înmormântare nici nu știu cum a fost. Eram acolo, dar nu îmi amintesc nimic. Îl întrebam pe fratele meu cine a fost. Printre alții, am aflat că au fost și Monica Anghel, Laura Stoica, Dana Bartzer și Dan Craimerman (Dana și Dan sunt nașii de botez ai lui Iulian)”, a mai adăugat artista.