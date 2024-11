Silviu Prigoană nu era, de fapt, căsătorit civil cu Mihaela. Ce a dezvăluit omul de afaceri înainte să moară

a dezvăluit în urmă cu câteva luni că, de fapt, nu s-a căsătorit civil cu Mihaela. Cei doi au decis să facă doar cununia religioasă, fără a merge în fața ofițerului de Stare Civilă.

„Eu nu sunt căsătorit! Lăsați-l pe Domnul!”

Cei doi au optat pentru o ceremonie restrânsă la biserică, fără să oficializeze relația și în acte, lucru pe care omul de afaceri îl considera o decizie personală importantă.

„Eu nu sunt căsătorit! Lăsați-l pe Domnul! Noi suntem un stat laic. În momentul de față nu am documente legale, dar eu sunt fericit în fiecare zi. Eu am o fericire aparte față de restul lumii, poate și ăsta e succesul meu în tot: în dragoste, în căsnicie, în afaceri, pentru că eu sunt fericit permanent. Eu sunt un tip fericit pentru că eu cred în Raiul de pe pământ, nu în Raiul celălalt’, a dezvăluit omul de afaceri la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, în urmă cu circa trei luni, potrivit .

Relația lui cu Mihaela era una stabilă, în ciuda faptului că relația lor nu a fost oficializată în mod legal, însă era una stabilă și bazată pe încredere.

Dan Diaconescu a dezvăluit că Silviu Prigoană și Mihaela s-ar fi despărțit

Imediat după ce Silviu Prigoană a murit, au apărut tot felul de zvonuri. De exemplu, Dan Diaconescu a dezvăluit că, de fapt, Prigoană se despărțise de Mihaela în luna septembrie.

„Eram la Palatul Snagov, la o nuntă. Acolo era și Silviu Prigoană, ne-am văzut, ne-am îmbrățișat. La masa unde el fusese alocat era doamna Mihaela pe care eu am cunoscut-o acum 6-7 ani. El dorea să stea la masa unde eram eu cu alți prieteni. Și i-am zis: ‘Tu ce faci? La ce masă ești’, el spune: ‘Aoleu, dacă îți spun ce mi-a făcut mirele. Eu nu mai sunt împreună cu Mihaela. Ne-a invitat separat la nună și ne-a așezat la aceeași masă’. Eu am zâmbit și i-am spus: ‘Băi Silviu, ăsta este subiect de emisiune’”, a povestit

Reamintim că Silviu Prigoană a decedat, marți, la un restaurant din Brașov, unde se afla cu prietenii la prânz. Medicii spun că afaceristul a suferit un infarct și nu au mai putut să îl salveze.

Silviu Prigoană, înmormântat miercuri seara, în cadru restrâns

Omul de afaceri Silviu Prigoană, care marți, la vârsta de 60 de ani, a fost înmormântat miercuri seara, în cadru restrâns.

„Profund îndurerați, anunțăm ca trupul neînsuflețit al tatălui nostru, Silviu Prigoană, a fost depus în cavoul familiei din Cimitirul Evanghelic Lutheran din București (șoseaua Giurgiului nr. 4). Ceremonia s-a desfășurat într-un cadru restrâns, de familie, conform cu ”, a transmis fiul cel mare al afaceristului, Honorius Prigoană, potrivit

Invitat la podcast-ul lui Bursucu’, cu câteva zile înainte să moară, Silviu Prigoană a detaliat viziunea sa asupra morții: „Trebuie să fim pregătiți pentru plecare și nu trebuie să ne fie frică de moarte sub niciun aspect. E singurul lucru de care nu trebuie să ne fie frică pentru că e un lucru natural, exact despre asta vorbeam mai devreme, lucrul natural și istoria ar trebui să se continue. Normal că sunt pregătit, am şi locul pregătit sub tata. Noi avem un cavou și tata e la etajul trei, eu la doi și după mine următorii, e treaba lor”.