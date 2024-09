Sindromul de care a suferit Andreea Berecleanu: „Fizic am clacat”. Mărturisirile vedetei

Andreea Berecleanu a mărturisit că s-a confruntat cu sindromul „cuibului părăsit” după ce copiii ei, Eva și Petru, au

Eva, fiica cea mare, învață deja de câțiva ani la Londra, iar de curând și Petru a plecat tot acolo. Cei doi frați locuiesc acum împreună.

Prezentatoarea TV s-a trezit astfel cu casa goală și în primele săptămâni acestei situații.

Copiii Andreei Berecleanu locuiesc împreună în Londra: S-au dat cap în cap un pic

„Eva gătește bine, se îngrijesc singuri, își fac curățenie singuri, stau împreună, asta este vestea cea mai tare pe care a primit-o Eva acum un an, că va sta cu fratele ei. O săptămână nu a vorbit cu mine. (…) Nu era un apartament cu multe dormitoare și atunci s-au dat cap în cap un pic și s-au obișnuit unul cu altul în cel mai scurt timp. Nu au avut încotro! Și acum se și înțeleg”, a spus prezentatoarea TV, potrivit .

Andreea Berecleanu, supărată după plecarea fiului

Ea a povestit și cât de greu i-a fost după plecarea lui Petru.

„Am somatizat atât de tare povestea asta a lui, plecarea, fără să îmi dau seama într-o primă fază, încât fizic am clacat. Eva mi-a spus de câteva ori: ”Tu sigur îl iubești mai mult pe Petru decât pe mine, pentru că este copilașul mai mic, mai neajutorat, copilul lui mama, iubitul lui mama”. Eu i-am zis că nu e adevărat, că nu există, i-am zis că îi ador pe amândoi.

Atunci am zis de ce nu am simțit asta la plecarea Evei? Și de ce simt la Petru? Era exact sindromul ‘cuibului părăsit’, cum zic terapeuții. Atunci am zis că rămăsesem fără niciun copil în casă, și ce să vezi, Petru nu s-a izolat cum fac adolescenții, știi că fetele sunt explozive în perioada adolescenței, cauza fiind hormonii, băieții se autoizolează, închid ușa de la camera lor, se duc pe tot felul de jocuri și în general nu vor să te pupe.

Petru nu a fost așa, aștepta mereu să ajung acasă. Eram într-un permanent dialog și apoi mi-a dispărut căldura lor. (…) Atunci mi-am dat seama că este sindromul ‘cuibului părăsit’, dar este și faptul că la Eva nu s-a manifestat, îmi era dor de ea, însă cred că eu am perceput-o mai puternică decât a fost ea. Că e independentă, puternică. În vreme ce pe Petru îl vedeam mai dependent de mine”, a mai spus Andreea Berecleanu, în podcastul „Gând la gând cu Teo”, potrivit CanCan.