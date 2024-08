Cum a simțit Andreea Berecleanu plecarea copiilor săi la studii, în străinătate: „Am clacat, a trebuit să mă opereze”

Andreea Berecleanu, una dintre cele mai cunoscute vedete de la noi, a dezvăluit cum s-a simțit atunci când cei doi copii ai săi au plecat la studii, în străinătate. și că a ajuns pe masa de operații, totul transformându-se într-un adevărat coșmar.

În vârstă de 48 de ani, Berecleanu este din România. După ani întregi la pupitrul de știri, ea se bucură de un real succes. În plus, prezentatoarea se poate considera o femeie fericită, pentru că are doi copii, din mariajul cu Andrei Zaharia.

Drama prin care a trecut Andreea Berecleanu atunci când copii au plecat la studii, în străinătate

În prezent, Andreea Berecleanu este căsătorită cu celebrul medic estetician Constantin Stan. Ea a dezvăluit că plecarea copiilor în străinătate a făcut-o să sufere enorm.

„A fost greu. Am zis așa: a plecat Eva și a plecat și Petru anul trecut și a început să-mi fie rău, dar rău fizic. Toate analizele pe care le fac eu de 2-3 ori pe an, uzuale, toate erau pe linia roșie, toate dintr-odată.

Nu înțelegeam care e treaba. Am început să am niște dureri în capul pieptului, niște crize atroce, pe care nu le puteam stăpâni în niciun fel, decât cu calmante ultravenoase, după care am descoperit că, deși făcusem o ecografie de abdomen și nu aveam nicio problemă, decât o bilă mai leneșă, dar ca toată lumea, dintr-odată bila mea s-a umplut de pietre și a trebuit să mă operez.

Am somatizat atât de tare toată povestea plecării lor fără să-mi dau seama în primă fază, încât fizic mi s-a făcut rău și am clacat”, a mărturisit Andreea Berecleanu, scrie .

Ce spune despre operațiile estetice

Nu de mult, . Ea consideră că este întrebată de atât de multe ori despre intervențiile estetice pentru că este căsătorită cu Constantin Stan, medic estetician.

„De ce mi se pun mie întrebări cu privire la operațiile estetice? Îți spun eu de ce. Dintr-un singur motiv: pentru că sunt căsătorită cu un chirurg estetician. Dacă eu eram cu un pilot, avocat, inginer, profesor, niciodată nu mi s-ar fi pus o astfel de întrebare.

Sunt persoane care poate nu mă știu de 30 de ani, de când e evident că nu există nicio schimbare, și persoane mai tinere care nu mă știu sau nu mă știau de atunci și se întâlnesc întâmplător la un eveniment cu mine.

Și au reacția asta: Wow! Chiar nu aveți nimic?”, a spus Andreea Berecleanu.