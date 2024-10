Singura tradiție de nuntă pe care Oana Moșneagu și Vlad Gherman au încalcat-o. „Ăla cred că o să fie un moment emoționant”

au luat decizia de a se cununa civil. Marele eveniment a avut loc sâmbătă, 6 aprilie, iar acum încep pregătirile pentru nunta religioasă. Dar, cei doi au încălcat o regulă foarte important înainte de nuntă.

Ce tradiția a încălcat cuplul

care va avea loc la începutul acestei veri. Actrișa spune că atât de important a fost părerea lui Vlad Gherman încât nu s-a putut abține și i-a arătat pozele cu rochiile între care va trebui să se decidă pentru marele eveniment. Astfel, a încălcat tradiția ca bărbatul să nu vadă rochia de miresă decât în ziua nunții.

„În marea mea nehotărâre, în acele luni de mare strofocare, i-am zis: «Uite care e faza, eu am probat 70 de rochii, ajută-mă cumva să aleg ceva!». I-am arătat poze cu mine în rochie dar fără cap. Știe rochia, dar în ziua aia o să fie altfel, o să fie cu machiaj, cu păr, deci și ăla cred că o să fie un moment emoționant”, a mărturisit Oana Moșneagu.

Actrița spune că va avea două rochii de mireasă, iar decizia nu a fost deloc ușoară. A dezvăluit că a probat în jur de 70 de rochii, ținute, stiluri diferite, dar își dorește ca rochia să fie comodă pentru a se putea desfășura.

„Prima este mai clasică și mai simplă. O voi purta la cununia religioasă și la petrecere până la dansul mirilor. După am ales o rochie mai comodă, la fel de frumoasă, destul de strâmtuță, sper să mă pot desfășura. Cea pe care am ales-o era printre primele pe care le-am probat. După ce am probat 70, m-am întors la una dintre primele zece”, a spus Oana.

Când vor merge în luna de miere

Cuplul proaspăt cununat s-a gândit și la luna de miere, doar că nu va fi imediat după nuntă din cauza programului lor mult prea încărcat.

„Din nefericire, nu o să fie nici măcar după nuntă (luna de miere). O să fie probabil abia la iarnă, pentru că avem foarte multă treabă, adică avem și serialul, avem spectacole de teatru, o să mai avem și alte proiecte care intră ulterior și atunci o să fie foarte greu să avem o pauză mare, astfel încât să zicem că ne deconectăm. Probabil că o să avem câteva weekenduri ca să putem să facem niște city break-uri, poate chiar și prin România să ne plimbăm, pentru că sunt locuri în care nu am ajuns încă. Deci, timp de relaxare o să existe, dar așa luna aia de miere pe care o așteptăm, fără doar și poate, o să vină abia la iarnă.

Parcă s-a repetat istoria de la cererea în căsătorie, care a avut loc acum un an aproape, pe scena teatrului. Acum la fel, înainte să zic că da, plângea și m-a făcut și pe mine să plâng. Ne-au și filmat părinții, plângea toată lumea acolo, ziceai că e un moment trist. (râde) Au fost lacrimi de bucurie.”, a spus actorul Vlad Gherman.