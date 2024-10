Oana Moșneagu și Vlad Gherman s-au cununat! Cât a costat rochia purtată de actriță

au făcut cununia civilă, sâmbătă, 6 aprilie. Evenimentul a fost restrâns, doar cu prietenii apropiați și familia, iar cei doi actori au împărtășit cu fanii lor imagini de la cununie. Internauții au fost uimiți de rochia Oanei, iar actrița nu a ținut deloc cont de bani la marele eveniment.

Cât a costat ținută Oanei de la cununie

Vlad Gherman a trecut peste despărțirea de Cristina Ciobănașu și a început o nouă relație cu Oana Moșneagu care îi este și colegă de platou. După o relație de trei ani, cei doi s-au hotărât să facă marele pas și să se cunune la Starea Civilă, conform

Oana a vrut să strălucească în ziua importantă și nu a ținut deloc cont de bani. Când a găsit rochia perfectă nici nu a stat pe gânduri și a scos banii. Ea a vrut o rochie clasică, dar atipică. Vedeta a ales să poarte o rochie blue din voal, cu un material ușor transparent. Aceasta costă 545 de dolari, adică aproximativ 2.500 de lei, la care se adaugă și costul livrării, fiind cumpărată dintr-un magazin din străinătate.

Nici pantofii nu au fost de ignorat, pentru că trebuia să se simtă comod în timpul marelui eveniment. Aceștia au costat 749 de lei.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman s-au cununat

au împărtășit mai multe imagini de la cununia lor în mediul online, iar fanii lor le-au urat de bine.

„Lumee, lumeeee, we did it!! Astia suntem noi, in cea mai buna varianta a noastra: Gherman la patrat! Incepe o etapa noua! ”, a fost mesajul de care Oana Moșneagu și Vlad Gherman au însoțit fotografiile de la cununia civilă.