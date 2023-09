Sofia Vicoveanca, șocată de gestul neașteptat al unui călător în tren: „S-a dus cu mâinile fix la urechile mele”

La vârsta de 82 de ani, remarcabilă și surprinde pe toată lumea atunci când afirmă că nu a apelat la intervenții estetice pentru a-și menține aspectul feței. Cu toate acestea, oamenii încă nu sunt convinși și doresc să descopere secretul genelor sale bune și cum își menține tenul frumos datorită darului oferit de Mama Natură. În timpul unei călătorii cu trenul, un călător, curios și indiscret, s-a apropiat mult prea mult de Sofia Vicoveanca.

Sofia Vicoveanca, experiență neplăcută în tren

Sofia Vicoveanca călătorește frecvent cu trenul. Indiferent dacă merge la cântări, concerte sau alte evenimente, ea preferă de multe ori trenul ca mijloc de transport. Cu toate acestea, călătoriile ei nu au fost mereu cele mai liniștite. Artista a împărtășit o experiență neplăcută pe care a avut-o odată când se afla într-un compartiment cu un coleg mai indiscret.

Datorită aspectului său remarcabil la vârsta de 82 de ani și scepticismului oamenilor cu privire la faptul că ar fi suferit intervenții estetice, Sofia Vicoveanca a fost protagonistă într-o întâmplare neașteptată. O persoană s-a apropiat foarte mult de ea, insistând să afle cu orice preț dacă artista a apelat la intervenții sau operații estetice la nivelul feței.

„S-a dus cu mâinile fix la urechile mele, să verifice dacă am cicatrice de la o posibilă operație de lifting facial”, a povestit Sofia Vicoveanca pentru .

Sofia Vicoveanca apelează la tratamente naturiste pentru a preveni ridurile și a menține tenul hidratat

pentru soluții naturale în lupta împotriva ridurilor. Ea preferă să folosească tratamente naturiste pentru a menține tenul său hidratat și fără semne de îmbătrânire. Printre ingredientele pe care le utilizează, se numără uleiul de măsline, pe care îl amestecă cu busuioc, oferit cu amabilitate de un preot.

„Eu am tenul foarte uscat și am scris și în cărțulie (n.r. – cartea pe care urmează să o lanseze) câteva trucuri naturiste, despre care m-ați întrebat. De câțiva ani mă dau pe față cu ulei de măsline de la producător, nu din comerț. Aduc românii noștri plecați în lume, de te miri unde. Eu pun în uleiul de măsline extravirgin busuioc de la Bobotează, primit de la preot. Nu pun creguța cu totul, ci doar bobițele uscate și eventual și frunzele. Se curăță fața, se tamponează cu acest ulei, care trebuie lăsat puțin la macerat cu boabele de busuioc. Cu ajutorul lui, tenul se hidratează. După ce ai tamponat ușor fața cu uleiul cu busuioc, se pune un strat de miere lichidă și se stă cu ea cel puțin 30 de minute. Eu obișnuiesc să îmi mai pun pe față și măști naturiste cu măr ras sau cartof ras. Dar cu ele e musai să stai culcată în pat, să nu curgă. Cu aceste trucuri mă mențin de ani de zile. Pentru pori dilatați sunt foarte bune boabele de strugure. Eu nu am, dar știu că o dată puse pe chip, ele strâng porii’, a declarat, pentru Fanatik, interpreta de muzică populară Sofia Vicoveanca.