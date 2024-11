Solistul Radu Ille, despre perioada grea în care a lucrat 8 ani ca miner. „N-aș mai lucra în mină nici pentru toți banii din lume!”

a dat un interviu în exclusivitate pentru Click!, unde a povestit despre experiența sa ca miner, una dintre cele mai grele perioade ale sale.

„Am fost internat, mi s-au pus tuburi în stomac”

Radu Ille a declarat că perioada de opt ani cât a lucrat ca miner a fost poate cea mai grea din viața sa, fiind greu încercat în acea perioadă, potrivit

„N-am cerșit, n-am mințit, am muncit mult, am cunoscut o altă lume, am dus oamenii apoi în mină, să vadă, s-au minunat, pentru că era altceva de ce știau. Am intrat în locuri în care nu mulți nu ar intra, n-aș mai lucra în mină nici pentru toți banii din lume!

Am avut colegi în mină care azi nu mai sunt în viață, puteam fi și eu în locul lor. În mintea mea, atunci aș fi făcut orice în mină, acum nu aș mai putea, nu aș mai avea curajul ăla!”, a afirmat solistul.

Acesta a povestit că în urma experienței din mină s-a confruntat cu grave probleme de sănătate.

„Am avut probleme foarte mari și cu sănătatea, am fost internat, mi s-au pus niște tuburi în stomac, credeam că nu mai scap. Iar vertebrele L4 și L5 erau tasate, unite, aveam dureri cumplite. Dar, cu multă credință, cu laser, cu tratamente, cu sport, m-am făcut bine. Azi merg la sală, mă simt ca la 20 de ani, sar și în șpagat, alerg.

Credința mea e foarte mare. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt aici. Când bubuie artificiile, la evenimentele unde cânt, tremur tot, tresar. Numai eu știu ce simt în acele momente, îmi amintesc de detonările din mină, de acolo, de sub milioane de tone de pământ, unde ne aflam!”, a mai afirmat acesta în cadrul interviului pentru Click!.

Ce mesaj a primit solistul de la Traian Băsescu

Solistul a povestit în cadrul interviului despre un moment pe care l-a trăit la un eveniment, unde a fost invitat și fostul președinte , care pe vremea aceea era în funcție. După succesul pe care artistul l-a avut la public în urma prestației, Băsescu a ținut să îi lase un mesaj emoționant.

„Am fost la un eveniment unde mă gândeam să dau și eu mâna cu Traian Băsescu, că tot are așa priză la oameni. Dar, când să încep să cânt, el și-a luat zborul cu elicopterul, așa că mi-a fost tare ciudă. După ce am coborât de pe scenă, oamenii m-au luat în cârcă de bucurie. În timp ce elicopterul încă survola deasupra mulțimii, la un moment dat, primesc un sms, în care mi se spune să sun urgent înapoi.

Sun și mi se zice în telefon: „Se uită domnul președinte din elicopter și întreabă: ”Cine e, măi, acolo, care face o baie de mulțime mai mare decât mine?”. N-am apucat să dau mâna cu Traian Băsescu, nu l-am văzut, dar tare m-a bucurat mesajul lui!”.

Cum reușește solistul să treaca mai ușor peste perioada caniculară

Celebrul solist de muzică populară a povestit în cadrul interviului și la ce trucuri apelează în zilele călduroase de vară.

„În fiecare dimineață, pun într-un blender niște apă plată, la temperatura camerei, un praf de sare, frunze de pătrunjel, castravete, tăiat felii, dar și ce mai am verde prin frigider, țelină, broccoli, lăptuci, le blenduiesc, peste care storc o lămâie. Separat, fierb într-un ibric niște ghimbir și oregano. Zeama răcită o torn apoi peste sucul din blender. Este o băutură răcoritoare, care conține Vitamina C”.

Radu Ille este tare mândru de familia pe care o are

Artistul s-a declarat tare mândru de soția și de cei doi copii pe care îi are, Radu, în vârstă de 18 ani și Maria, în vârstă de 10 ani.

„Am umblat în lumea întreagă, cu muzica, am cântat și pentru președinți de stat, am diplome, am mari performanțe cu muzica. Dar, cea mai mare bucurie pentru mine este familia, fără ea toate acestea pălesc”, a mai spus artistul.